Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Jugendliche zocken ...

Rems-Murr-Kreis: Jugendliche zocken Handy ab - Einbrüche - Auto zerkratzt - Lärmbelästigung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Waiblingen: Lärmbelästigung mit überlautem Motor

Einer Streife des Polizeireviers Waiblingen fiel am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr ein überlautes Auto auf. Der 29-jährige Fahrer wurde von den Beamten gestoppt, die den Pkw Audi R8 in der Düsseldorfer Straße daraufhin überprüften. Weil das Fahrzeug offenkundig bereits im Standbetrieb hohen Lärm verursachte, muss der Besitzer nun mit seinem Sportwagen bei einem Sachverständigen im Rahmen des Mängelberichtsverfahrens vorstellig werden. Zudem wurde er mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belegt. Zur Minimierung der bestehenden Lärmbelästigungen durch den Straßenverkehr führt die Waiblinger Polizei auch regelmäßig Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet durch. So wurden z.B. seit Jahresbeginn auf der Alten Bundesstraße bereits 215 Autofahrer mit dem Lasermessgerät mit überhöhter Geschwindigkeit ertappt und mit entsprechenden Ordungswidrigkeitenanzeigen geahndet, die teils auch Punkte im Verkehrszentralregister oder gar Fahrverbote nach sich zogen.

Winterbach: Fünf Einbrüche derselben Handschrift

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Winterbach in drei Kindergärten, in eine Schule sowie in eine Bücherei eingebrochen. Die Tatobjekte befinden sich in der Carl-Zeiss-Straße, Lerchenstraße, Schulstraße und Adlerstraße. Teils wurden zum Eindringen Fensterscheiben eingeworfen und teils auch Türen und Fenster aufgebrochen. Bis auf fehlendes Bargeld aus einem Kindergarten konnten die Diebe offenbar keine Beute erzielen, wobei die dahingehenden Überprüfungen teils noch nicht abgeschlossen sind oder der Polizei die Information fehlt. Auf Grund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Tatnacht wird von der Polizei Schorndorf erbeten und unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen.

Weinstadt: Auto zerkratzt

Ein 22-jähriger Autofahrer parkte am Donnerstagmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Schnellrestaurants in der Kalkofenstraße. In diesem Zeitraum zerkratzte ein Unbekannter die Fahrzeugseite des Pkw BMW auf eine Länge von drei Metern. Der Lackschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Vandalen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Remshalden: Einbruch

In der Raiffeisenstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag in einen Friseursalon eingebrochen. Der Einbrecher hebelte sowohl die Eingangstüre als auch eine Kasse im Ladenraum auf. Er erbeutete offenbar daraus Bargeld. Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen könnten, werden von der Polizei in Remshalden unter Tel. 07151/72463 entgegengenommen.

Fellbach: Diebstahl von Bargeld

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Indoorhalle in der Blumenstraße eingebrochen. Hierbei gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten der Halle und öffneten mit einem aufgefundenen Schlüssel die Büroräume des Gebäudes. Mit dort aufgefundenen Schlüsseln, wurden unter anderem auch Tresore geöffnet. Daraus als auch aus aufgefundenen Bedienungsgeldbeutel konnte Bargeld erbeutet werden. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht beziffert. Wer Hinweise zum Tatgeschehen und dem Täter machen kann, sollte sich bitte bei dem Polizeiposten Schmiden unter Tel. 0711/951913-0 melden.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr kam es in der Dieselstraße zu einem Unfall, als ein 46-jähriger LKW-Fahrer von seiner Hofeinfahrt in die Benzstraße einfahren wollte und die von rechts kommende Mercedes-Fahrerin übersah. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Schorndorf: Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Leicht verletzt musste eine 20-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen LKW geprallt war. Die Golf-Fahrerin war auf der L1150 von Welzheim kommend in Fahrtrichtung Schorndorf unterwegs, als sie in einer scharfen Kurve kurz vor Haubersbronn ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

Remshalden: Handy weggenommen

Ein 10-jähriger Bub stieg am Dienstagnachmittag aus der S2 und lief zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Unweit der Remsbrücke bei der dortigen Litfaßsäule begegnete er drei Jugendlichen, die ihn ansprachen und einschüchterten. Die Jungs forderten den 10-Jährigen auf sein Handy auszuhändigen. Der Kleine hatte Angst und gab sein Smartphone der Marke Samsung S6 an die Jugendlichen heraus. Diese waren ca. 160cm groß und blond. Einer soll eine Brille getragen haben. Passanten, die am Dienstagnachmittag das Geschehen beobachteten oder Hinweise zu den drei Jungs machen können, sollten sich bitte mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung setzen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/