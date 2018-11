Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Kind auf Spielplatz ...

Rems-Murr-Kreis: Kind auf Spielplatz eingeklemmt

Aalen - Remshalden-Grunbach: In Röhre auf Spielplatz steckengeblieben

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, blieb ein 9 Jahre altes Mädchen beim Spielen auf dem Spielplatz in der Waiblinger Straße in einer Röhre stecken. Sie verkeilte sich so, dass sie sich von selbst nicht mehr befreien konnte. Deshalb musste die Feuerwehr anrückte und das Spielgerät zerlegen, damit das Kind befreit werden konnte. Das Mädchen kam zur vorsorglilchen Untersuchung in ein Krankenhaus.

