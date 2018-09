Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Kirchberg/Murr - ...

Rems-Murr-Kreis: Kirchberg/Murr - Frühmesshof: Gebäude brennt vollständig nieder

Aalen - Kirchberg/Murr - Frühmesshof: Gebäude brennt vollständig nieder

Am Samstag um 03:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Backnanger Straße im Kirchberger Ortsteil Frühmesshof alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das ehemalige landwirtschaftliche Gebäude, in dem sich jetzt eine Secondhandfirma befindet, nahezu in Vollbrand. Die vier Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig und unversehrt aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Kirchberg/Murr, Aspach, Backnang, Oppenweiler und Steinheim waren mit 16 Fahrzeugen und 70 Mann vor Ort. Das Gebäude konnte aber nicht mehr gerettet werden und brannte völlig nieder. Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, ein Übergreifen auf die neben dem Brandobjekt befindlichen Gebäude zu verhindern. Eines der benachbarten Gebäude wurde an der Fassade leicht beschädigt. Die zehn Bewohner aus diesem Gebäude, das zur Zeit als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wird, werden vorübergehend anderweitig untergebracht. Mehrere Wohnwagen, die bei dem Brandobjekt standen, wurden durch das Feuer beschädigt. Die Nachlöscharbeiten waren auch gegen 10 Uhr noch im Gange. Der DRK Ortsverband Aspach und ein Rettungswagen waren vorsorglich an den Brandort gerufen worden. Letztlich wurde bei dem Brand jedoch niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Durch das Feuer kam es auch zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Ortsteils. Die Brandursache ist noch unbekannt. Aufgrund der in der Vergangenheit vorgekommenen Brände im Bereich von Kirchberg/Murr, kann auch eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang wurde ein Mann zur Überprüfung zum Polizeirevier verbracht. Sollte sich hierbei ein Tatverdacht ergeben, wird entsprechend nachberichtet werden. Zur Fahndung waren neben mehreren Streifen ein Polizeihubschrauber im Bereich vom Frühmesshof im Einsatz.

