Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Maibäume an- bzw. ...

Rems-Murr-Kreis: Maibäume an- bzw. umgesägt, Unfälle, Metalldiebstahl und Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen - Burgstetten: Maibaum angesägt

Unbekannte Täter haben über das Wochenende den Maibaum in der Nellmersbacher Straße auf dem dortigen Festplatz angesägt. Beim Aufstellen hätte dies ggfs. zu einer erheblichen Gefahr für die örtlichen Maibaumfreunde werden können.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Fellbach: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

18.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der L1198 in Fahrtrichtung Fellbach. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren kurz vor 10.30 Uhr die Straße hintereinander. Eine 32-jährige VW-Fahrerin wollte ihren VW auf Höhe der Wegspinne abbremsen, um nach links abzubiegen. Ein dahinter fahrender 26-jähriger Daimler-Lenker sah zu spät, dass der VW abbremste und fuhr trotz eingeleiteter Notbremsung auf den VW auf.

Fellbach: LKW touchiert PKW auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Bühlstraße beschädigte ein 53-jähriger LKW-Lenker mit dem Heck seines LKW der Marke Volvo am Montag, kurz nach 10:30 Uhr, beim Rangieren einen dort geparkten PKW Audi. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.100 Euro.

Kernen im Remstal: Metalldach von Wasserhochbehälter entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Montag, 9 Uhr, die Metallabdeckung des Wasserhochbehälters im Gewann Harthau entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kernen unter Telefon 07151 41798 zu melden.

Nellmersbach: LKW verliert Ladung

Auf der B14 kam es am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Ein 37-jähriger Skoda-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs als ihm ein LKW mit offener Ladefläche auf Höhe Nellmersbach im Bereich der dortigen Baustelle entgegenkam. Als die beiden Fahrzeuge einander passierten, fielen zwei Verkehrsschilder samt Gestänge von der Ladefläche des LKW und beschädigten den Skoda. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der LKW fuhr davon.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich an die Polizei in Winnenden unter Telefon 07195 694-0 zu wenden.

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 17:22 Uhr und Montag, 10:15 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Steinbeisstraße aufgebrochen und neben den Zigaretten auch das darin befindliche Geld entwendet. Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-0.

Kaisersbach: Maibaum umgesägt

In der Heidenbühlstraße wurde von Sonntag auf Montag ein dort auf einem Grundstück aufgestellter Maibaum abgesägt. Der 36 Meter hohe Maibaum wurde offenbar fachkundig gefällt, ohne dass weiterer Sachschaden entstand. Ein Zeuge gab an, gegen 23 Uhr zwei junge Männer mit einer Motorsäge gesehen zu haben, die in Richtung Welzheim davon gingen. Kurios an der Geschichte ist, dass unter dem gefällten Baum ein Briefumschlag aufgefunden wurde, in dem sich Bargeld befand. Eine Nachricht enthielt der Umschlag nicht. Offenbar wollten die tatverdächtigen Holzfäller die örtlichen Maibaumfreunde für ihren Sachschaden kompensieren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei in Welzheim unter Telefon 07182 92810 zu wenden.

