Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen - Plüderhausen - Geparktes Auto angefahren und unerlaubt entfernt

Am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein geparkter PKW Daimler auf dem Kundenparkplatz vom Lebensmittelgeschäft Edeka in der Jakob-Schüle-Straße beschädigt. Offenbar stieß ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen das Heck des geparkten Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ dieses Fahrzeug die Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2.500 EUR. Personen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf (Tel.: 07181/204-0) in Verbindung zu setzen.

Fellbach - Trunkenheitsfahrt endete nach mehreren Unfällen

Am Freitag gegen 22:15 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem PKW Dacia die Gotthilf-Bayh-Straße in Richtung Stuttgart. An der Kreuzung der Höhenstraße wollte sie nach links in Richtung Fellbach abbiegen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung geriet sie jedoch auf die Verkehrsinsel und stieß gegen das dortige Verkehrszeichen. Die Frau setzte zurück, fuhr links an der Verkehrsinsel vorbei und prallte anschließend frontal gegen einen PKW Mercedes einer 24-Jährigen, die auf der Linksabbiegerspur in Richtung Stuttgart stand. Erneut fuhr sie rückwärts und anschließend rechts an dem Mercedes der 24-Jährigen vorbei. Dabei überfuhr sie wiederum die Verkehrsinsel und riss ein Verkehrszeichen vollständig ab. Sie setzte die Fahrt in Richtung Fellbach fort, kam kurz vor der Stuttgarter Straße nach rechts ab und prallte gegen eine Steintreppe vor einem Gebäude, wo ihre Fahrt endete. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da die Frau nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand, musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Gem. Waiblingen - Bei Auffahrunfall hohen Schaden angerichtet

Am Freitag gegen 22:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die Schorndorfer Straße in Richtung Endersbach. Er musste vor der roten Ampel an der Einmündung zur Endersbacher Straße auf Höhe von Waiblingen-Beinstein anhalten. Hinter ihm kam ein 22-Jähriger mit seinem PKW BMW und erkannte den stehenden PKW Mercedes offenbar zu spät, weshalb er nahezu ungebremst auffuhr. Bei dem Unfall wurde der 44-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR.

