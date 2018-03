Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Mitpatient mit ...

Rems-Murr-Kreis: Mitpatient mit Glasflasche angegriffen - Lasermessung - Nach Unfallflucht Führerschein entzogen

Rems-Murr-Kreis: - Winnenden: Versuchtes Tötungsdelikt in psychiatrischer Einrichtung

Am Montagmorgen verletzte ein 41-Jähriger einen 63-Jährigen. Beide waren aufgrund einer psychischen Erkrankung in der psychiatrischen Einrichtung in Behandlung. Gegen 02:15 Uhr fügte der 41-Jährige einem im Bett liegenden Mitpatienten an der linken Gesichtshälfte Schnittverletzungen zu, indem er auf diesen mit einer abgebrochenen Flasche einstach.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagnachmittag dem Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Der Haftrichter erließ antragsgemäß einen Unterbringungsbefehl und der 41-Jährige wurde daraufhin in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Kriminalpolizeidirektion Waiblingen dauern an.

Backnang: Raser muss wohl Führerschein abgeben

Ein Raser wurde in der Nacht zum Dienstag von der Backnanger Polizei ertappt. Die Beamten führten auf der Haller Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch, als gegen 2 Uhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen und letztlich auch gestoppt wurde. Das Messergebnis betrug nach Abzug der Toleranz stolze 134km/h. Dem jungen Autofahrer drohen nun zwei Punkte im Zentralverkehrsregister, drei Monate Fahrverbot und 680 Euro Bußgeld.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte am Dienstagvormittag beim Vorbeifahren einen in der Mozartstraße geparkten Mercedes. Der dabei verursachte Sachschaden wurde nicht gemeldet. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem geflüchteten Autofahrer übernommen und bittet nun zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr ereignete, unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Auto beschädigt

Ein Vandale beschädigte in der Straße Im Raisger mutwillig ein geparktes Auto. Wie am Montag festgestellt wurde, hat der Unbekannte die Lackierung der linken Fahrzeugseite mit einem Gegenstand zerkratzt. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, der sich zwischen Donnerstag und Montag verübt wurde, sollte sich bitte bei der Polizei in Hohenacker unter Tel. 07151/82149 melden.

Waiblingen: Nach Unfallflucht Führerschein entzogen

Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin krachte am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr beim Rückwärtseinparkten in der Heinrich-Küderli-Straße gegen ein geparktes Auto. Dabei wurde dieses Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug aufgeschoben. Die ältere Dame wurde dabei beobachtet, wie sie nach dem Vorfall ausstieg, ein beim Zusammenstoß abgerissenes Kennzeichen an einem beschädigten Auto wieder anheftete und dann wegfuhr. Der Unfall wurde weder polizeilich gemeldet noch Maßnahmen zur Schadenregulierung eingeleitet. Deshalb hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und dazu den Führerschein der geflüchteten Autofahrerin vorläufig entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

