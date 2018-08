Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Motorrad gestohlen - ...

Rems-Murr-Kreis: Motorrad gestohlen - Spendengeld gestohlen - Unfälle

Rems-Murr-Keis: - Spiegelberg: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer war am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in der Bernhaldenstraße unterwegs. Dort kam er aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zeugen, die den Sturz beobachten konnten, sollten sich nun bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Aspach: Von Straße abgekommen

Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat befuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr die Verbindungsstraße von Röhrach in Richtung Almersbacher Straße. Dabei kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Auto im Straßengraben entlang fuhr und gegen einen Felsen krachte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf 6000 Euro beziffert.

Backnang: unachtsamer Spurwechsel

8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.20 Uhr auf der B 14 ereignete. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzugs wechselte auf Höhe der Spritnase die Fahrspur und übersah dabei einen Audi A3.

Allmersbach im Tal: Motorrad gestohlen

Am Mittwoch wurde in der Straße In den Äuleswiesen ein Motorrad entwendet. Das Bike der Marke Yamaha MT09 war dort auf der Straße geparkt und mit einer Plane abgedeckt. In der Nachbarschaft wurde am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr mit dortigen Bereich auch verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hierbei fiel auch ein weißer Kastenwagen auf, der dort plötzlich wegfuhr. Der Wert des Motorrades wurde auf 9000 Euro beziffert. Am Abstellort des Motorrades blieb ein Blinker zurück, der vermutlich beim Verladen abgebrochen wurde. Wer weitere Hinweise zu dem Tatgeschehen und dem weißen Kastenwagen oder zum Verblieb des Motorrades machen kann, an dem die amtliche Kennzeichen BK- DK 85 angebracht waren, sollte sich bitte bei der Polizei in Weissach unter Tel. 07191/35360 melden.

Burgstetten: Auto aufgebrochen

Ein auf einem Park&Ride Parkplatz beim Bahnhof geparkter VW Polo wurde zwischen Dienstag- und Mittwochabend aufgebrochen. Dazu wurde wohl zunächst versucht die Türe aufzudrücken. Als dies scheiterte, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto fehlen nun Gegenstände im Wert von ca. 160 Euro.

Weinstadt: Zusammenstoß von Linienbus mit PKW

Kurz vor 17:30 Uhr am Mittwoch kam es auf der Strümpfelbacher Hauptstraße zum Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem PKW. Ein 36 Jahre alter Linienbus-Lenker befuhr mit seinem Iveco-Linienbus die Route Schanbach nach Endersbach. Auf Höhe des Strümpfelbacher Rathauses kam ihm eine 40-jährige VW-Fahrerin entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn schafften es die beiden Fahrzeuge nicht aneinander vorbei. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Weinstadt: Frau fährt Ziegenhirte über den Fuß

Am Mittwoch gegen 19:45 Uhr befuhr die 59-jährige BMW-Lenkerin den Kernerweg in Richtung Weinbergstraße. Auf diesem Weg war ein 57 Jahre alter Ziegenhirte mit seiner Herde und zwei Hütehunden unterwegs. Die PKW-Fahrerin fuhr von hinten an die Herde heran und wollte an dieser vorbeifahren. Da immer wieder Ziegen quer liefen, war ihr dies offenbar nicht möglich. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Ziegenhirten und der Autofahrerin wollte diese ihre Fahrt fortsetzen und fuhr dem Hirten dabei über den Fuß. Der Hirte wurde dadurch leicht verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Um den Unfallhergang eindeutig klären zu können, sucht die Polizei Weinstadt nun nach einem Zeugen. Ein Mann mit einem PKW mit Balinger Kennzeichen könnte den Unfall gesehen haben und Aussagen machen. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei Weinstadt unter Telefon 07151/65061 zu melden.

Korb: Parkplatzrempler

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr beschädigte ein 21 Jahre alter VW-Lenker in der Maybachstraße beim Ausparken einen PKW der Marke Daimler Benz. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.500 Euro.

Winnenden: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf Parkplatz

Eine 21 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr auf einem Parkplatz des Klinikums in der Straße Am Jakobsweg rückwärts aus einer Parklücke . Hierbei übersah sie zwei geparkte Fahrzeuge. Sie streifte zunächst einen Pkw der Marke Opel und stieß dann noch gegen einen Toyota. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Winnenden: Fuchs von PKW erfasst

Ein 63 Jahre alter Taxifahrer befuhr am Mittwoch gegen 19:15 Uhr die K1851 von Höfen in Richtung Hertmannsweiler. Hierbei sprang ein Fuchs von rechts auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Fuchs lief nach der Kollision davon. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Winnenden: Pantomime ausgeraubt

Ein unbekannter Täter hatte am Mittwoch gegen 15:20 Uhr in der Marktstraße einem 23 Jahre alten Pantomime-Darsteller Geld entwendet. Der Täter lief die Marktstraße entlang. Auf Höhe des Pantomimen griff er in dessen Spendenbehälter und entwendete einen Betrag von rund 2.75 Euro. Als er von dem Straßenkünstler aufgefordert wurde, das Geld zurückzugeben, schlug der Unbekannte auf diesen ein. Als zwei Zeugen dazwischen gingen, entfernte sich der Täter zunächst. Es rief ihm nun ein Zeuge hinterher, dass er die Polizei verständige. Der Dieb drehte um und gab dem Pantomimen das Geld zurück und sagte "Keine Polizei". Der Täter wird war etwa 175-180cvm groß, etwa 30Jahre alt und soll Deutsch gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blaues T-Shirt mit der Rückennummer 99 und eine weiße Mütze. Hinweise zum Täter nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter 07151 950-0 entgegen.

Alfdorf: Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß

Ein 82 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer kam am Mittwoch gegen 14:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der L1154 zwischen Bruck und Alfdorf auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm eine 51-Jährige in ihrem Renault Kangoo entgegen. Diese versuchte zwar noch dem Mitsubishi auszuweichen, konnte aber einen Kontakt der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der Renault wurde durch die Kollision nach rechts in ein dortiges Feld abgelenkt und kam dort zum Stehen. Der Wagen des Seniors fuhr weiter geradeaus und kollidierte hier letztlich mit Felsen, welche sich am linken Fahrbahnrand befanden. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Die Unfallgegnerin und die weiteren Fahrzeuginsassen in dem Renault blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 15.000 Euro. Winterbach: Sprinter bleibt an Bahnunterführung hängen

17.500 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls an der Bahnunterführung im Eichenweg. Der 34-jährige Sprinter-Fahrer unterschätzte offenbar die Höhe seines Gefährtes und blieb an der dortigen Unterführung hängen. Durch Ablassen der Luft aus den Reifen konnte er sich selbstständig wieder befreien.

