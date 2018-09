Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer leicht ...

Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer leicht verletzt, Trunkenheitsfahrt auf B 29 - Verkehrsunfall

Aalen - Plüderhausen: Schafe auf Fahrbahn - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer war am Freitag, gegen 18:25 Uhr, mit seiner Kawasaki auf der K 1880 von Plüderhausen kommend in Richtung Waldhausen unterwegs, als plötzlich ca. zehn Schafe die Fahrbahn überquerten. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kollidierte der Zweiradfahrer mit einem der Schafe, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Schaf verendet an der Unfallstelle. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt auf der B 29 - Zeugen gesucht

Freitagmorgen, gegen 06:18 Uhr, wurde der Polizei ein roter Daimler-Benz, SLK, gemeldet welcher an der Anschlussstelle Plüderhausen auf die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart aufgefahren war. Gleich zu Beginn des Beschleunigungsstreifens zog der SLK direkt auf den rechten Fahrstreifen, sodass der Lenker eines dunklen Audi auf die linke Fahrspur ausweichen musste. Laut einem Zeugen fuhr der SLK in Schlangenlinien weiter und fiel durch seine unsichere Fahrweise auf, teilweise war der SLK mit 70 km/h auf der Bundesstraße unterwegs. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Situationen, bei denen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. So musste ein weißer Ford Transit oder VW Bus, welcher an der Auffahrt Schorndorf einfahren wollte, nach rechts ausweichen und sein Fahrzeug beschleunigen, um einen Unfall zu verhindern, weil der SLK in diesem Moment nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen kam. Der SLK fuhr später an der Anschlussstelle Endersbach von der B29 ab und konnte kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 56-jährige Fahrerin stark alkoholisiert war, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Darüber hinaus wurden führerscheinrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche von dem SLK gefährdet wurden, insbesondere die Fahrzeuglenker des dunklen Audi und des weißen Transporters (Ford oder VW), sich unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Waiblingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem blauen BMW M5 Freitagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, die Neustädter Straße von Waiblingen kommend in Richtung Neustadt. Am Ende einer lang gezogenen leichten Rechtskurve kam sie vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Citroen einer 69-Jährigen. An beiden Fahrzeugen wurde die gesamte linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Da zum Unfallhergang noch Unklarheiten bestehen, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 in Verbindung zu setzten.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/