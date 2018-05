Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Pkw zerkratzt, ...

Rems-Murr-Kreis: Pkw zerkratzt, Tätlicher Angriff auf Polizisten, Rauch aus Dachwohnung, Drogen weggeworfen, Motorradfahrer leicht verletzt, Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Rems-Murr-Kreis - Fellbach: Pkw zerkratzt

Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 17:30 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Seite eines auf einem Firmenparkplatz in der Ringstraße abgestellten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter 0711/5772-0 bei der Polizei in Fellbach zu melden.

Fellbach: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Ein 18-Jähriger stand am Donnerstag gegen 19:20 Uhr im Verdacht in der Maicklerstraße vor einer Sporthalle mit dem Fuß nach einem 47-Jährigen Radfahrer getreten zu haben. Die eintreffende Polizeistreife traf den 18 Jahre alten Mann zusammen mit einem 29-Jährigen und einer 26-jährigen Frau vor der Sporthalle an. Der Tatverdächtige verweigerte die Angabe seiner Personalien gegenüber den Polizisten und flüchtete zunächst in die Sporthalle. Eine zweite Polizeistreife betrat die Sporthalle, woraufhin der 18-Jährige die Sporthalle wieder verließ und weiter flüchten wollte. Der Tatverdächtige wurde durch die vor der Halle stehenden Polizeibeamten festgehalten und ihm wurden Handschließen angelegt. Hierbei versuchte er sich loszureißen und trat dem eingesetzten Polizeibeamten auf den Fuß. Der 18-Jährige wurde er zur Feststellung seiner Identität auf das Polizeirevier gebracht. Die 26 Jahre alte Frau verweigerte ebenfalls zunächst die Angabe ihrer Personalien gegenüber der Polizei und gab dann an, keinen Ausweis bei sich zu haben, weshalb sie ebenfalls zum Polizeirevier mitgenommen werden sollte. Darüber war ihr 29-Jähriger Begleiter so erbost, dass er den eingesetzten Polizeibeamten wegstieß und gegen dessen Arm schlug. Den 18- Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 29 Jahre alte Mann muss sich ebenfalls auf eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Schorndorf: Rauch aus Dachwohnung

Am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Rauch aus einer Dachwohnung in der Urbanstraße gemeldet. Hausbewohner öffneten die Türe zum Mehrfamilienhaus. Die Wohnungstüre der Dachwohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet. In der Küche der Wohnung konnten angebrannte Nudeln auf dem eingeschalteten Herd festgestellt werden. Die Bewohnerin wurde schlafend in ihrem Bett festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr Schorndorf war mit 3 Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz.

Korb: Einbrecher kam übers Dach

Ein Einbrecher ist am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 14:45 Uhr über das Flachdach einer Garage in den Garten einer Doppelhaushälfte in der Bühlstraße gelangt und hat dort eine Terrassentür aufgebrochen. Anschließend durchsuchte er das Haus nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Korb: Drogen weggeworfen

Als ein 25 Jahre alter Mann in der Brucknerstraße einen Streifenwagen erkannte, bekam er zu Recht ein schlechtes Gewissen und warf einen kleinen Gegenstand weg. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Mann und fanden in unmittelbarer Nähe ein kleines Tütchen mit circa 6 Gramm Marihuana. Auf den 25-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Unfallverursacher hat zwischen Montag und Dienstag auf dem Parkplatz in der Winnender Straße einen geparkten Mazda beschädigt und einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Berglen: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Biker war um 16:36 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße von Birkenweißbuch in Richtung Schorndorf-Schornbach unterwegs. Nach einer Kurve erkannte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge an der Einmündung nach Streich verkehrsbedingt gebremst hatten. Bei seiner anschließenden Bremsung geriet er ins Rutschen und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden.

Winnenden: Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Zeugen sucht die Polizei Winnenden nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, der sich am Dienstag um 11:00 Uhr in der Ringstraße zugetragen hat. Ein 71 Jahre alter Mitsubishi-Lenker befuhr die Ringstraße und wollte nach rechts in die Backnanger Straße abbiegen. Kurz vor der Einmündung überquerte hierbei ein 53 Jahre alter Radfahrer eine ampelgeregelte Fußgängerfurt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bremsten beide rechtzeitig ab und konnten einen Unfall verhindern. Erst danach soll es noch zu einem Kontakt der Fahrzeuge gekommen sein, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Über den Hergang liegen unterschiedliche Aussagen vor, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 07195/694-0 bittet. Sachschaden war nicht entstanden.

