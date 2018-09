Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Polizeiposten ...

Rems-Murr-Kreis: Polizeiposten beschmiert, Katzenbabies fehlen, Ladendieb wird rabiat, Unfälle, Mitteilung der Polizei und mehr

Aalen - Murrhardt: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren zwischen Samstag, 0:00 Uhr und Sonntag, 0:00 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand in der Fritz-Ehrmann-Straße abgestellten PKW der Marke VW. Dabei verursachte der Unfallfahrer einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Backnang nimmt Hinweise zum Unfallfahrer unter Telefon 07191 909-0 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Mit Joint auf der Märchenstraße unterwegs

Eine Streife war am Dienstagmorgen kurz vor 2:00 Uhr auf der Märchenstraße in Richtung Bartenbach mit offenen Fahrzeugfenstern unterwegs. Dabei fiel den Beamten starker Cannabisgeruch auf, dessen Ursprung sie in einem vorausfahrenden Fahrzeug vermuteten. Bei eine Verkehrskontrolle des 22-jährigen Opel-Fahrers stellten die Beamten fest, dass der junge Mann in seinem Wagen einen Joint geraucht haben musste, den er bei Erkennen der Streife dann auf seiner Hose ausgedrückt hatte. Der Mann konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von rund 0,5 Promille. Auf ihn kommen nun diverse Verfahren zu.

Backnang: Meldung der Polizei für Anwohner im Häfnersweg nach Wohnungseinbruch

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen nach dem Wohnungseinbruch in ein Gebäude im Häfnersweg wurden die Fluchtwege der beiden Tatverdächtigen am 12. und 14.09.2018 durch Polizeibeamte abgesucht. Hintergrund dieser Maßnahme war die Suche nach etwaigem Diebesgut, welches die Täter auf ihrer Flucht dort abgelegt oder verloren haben könnten. Hierbei mussten mehrere Gärten und Grundstücke betreten werden, da die Täter unter anderem durch Vorgärten geflüchtet waren. Diesbezüglich wird um Verständnis gebeten.

Die Anwohner im Bereich Häfnersweg und Umgebung werden gebeten, sich bei Feststellen von verdächtigen Gegenständen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, umgehend mit dem zuständigen Polizeirevier Backnang unter 07191/909-0 in Verbindung zu setzen.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 11.09.2018, 14:06 Uhr:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Zwei Einbrecher festgenommen

Unmittelbar nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Backnang haben Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Um 04:41 Uhr ging ein Notruf eines aufmerksamen Nachbarn ein, der verdächtige Geräusche und das Licht einer Taschenlampe in einem Einfamilienhaus im Häfnersweg beobachtet hatte. Daraufhin rückten sofort mehreren Streifenbesatzungen zum Tatobjekt aus. Die erste Streifenbesatzung traf kurz nach Notrufeingang am Gebäude ein. Während ein Beamter um das Gebäude ging, stellte er zwei Männer fest, die kurz hintereinander aus dem Gebäude stiegen und flüchteten. Der Beamte gab daraufhin zwei Signalschüsse in die Luft ab. Kurz darauf trafen weitere Einsatzkräfte ein und suchten nach den Männern. Hierbei konnte ein 24 Jahre alter Portugiese in Tatortnähe festgenommen werden. Während der Festnahme wurde er von einem Diensthund in den Arm gebissen, weshalb er anschließend ärztlich behandelt werden musste.

Der zweite Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Ungar, konnte kurz nach 06:00 Uhr festgestellt und festgenommen werden. Der 18-Jährige hatte sich auf der Flucht eine leichte Schulterverletzung zugezogen, weshalb er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Beide Tatverdächtige wohnen im Raum Backnang, sind Drogenkonsumenten und wegen Eigentumsdelikten bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Waiblingen, Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen und dauern an. Beide Männer sollen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei dem Einsatz waren zahlreiche Streifenbesatzungen, die Polizeihundeführerstaffel und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Fellbach: Fahrrad entwendet

In der Schmidener Friedrichstraße wurde zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 7:25 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Whistler Typ Core 29 entwendet wurde. Der Markenname ist mit weißem Aufkleber auf dem Rahmen angebracht. Das Fahrrad war vor Ort verschlossen abgestellt worden.

Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Urbach: Auffahrunfall

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es in der Schorndorfer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Golf-Fahrer fuhr hier in Richtung Urbach kurz vor dem Kreisverkehr zum Neunmühlenweg auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 49-Jährigen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Schorndorf: Ladendieb wird in Gewahrsam genommen

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Rudersberger Straße bemerkte am Montag gegen 17:15 Uhr, dass eine Personengruppe Lebensmittel und Alkoholika entwendeten. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die dazu gerufenen Polizeibeamten wurde ein 46-Jähriger aus der Gruppe zunehmend aggressiv. Als die Beamten bemerkten, dass der Mann zudem versuchte eine Spritze mit vermeintlichem Betäubungsmittel zu verstecken, wurde der Mann einer Durchsuchung unterzogen. Diese konnte aufgrund des Verhaltens des Mannes nur durchgeführt werden, nachdem der Mann auf dem Boden fixiert worden war und seine Hände geschlossen waren. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm zudem einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann wurde aufgrund einer richterlichen Anordnung in Gewahrsam genommen. Eine Begleiterin des Mannes wurde ebenfalls verbal aggressiv und beleidigte die Beamten und die Supermarktangestellten auf niedrigstem Niveau. Auf die beiden kommen nun diverse Strafverfahren zu-

Schorndorf: Zusammenstoß beim Abbiegen

Ein 18 Jahre alter Opel-Lenker wollte am Montag gegen 12:45 Uhr von der Bismarckstraße nach links in die Grabenstraße abbiegen. Da er zuvor einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug ausgewichen war und dazu sein Fahrzeug nach links gelenkt hatte, befand sich sein Fahrzeug teilweise auf der Gegenfahrspur. Ein 31 Jahre alter Seat-Fahrer wollte in dem Moment von der Grabenstraße nach links in die Bismarckstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Schorndorf: Einkaufswagen entwendet

Bereits zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 8:00 Uhr wurden vom Gelände eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße mehrere große Platteneinkaufswagen von unbekannten Tätern entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei Schorndorf bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefon 07181 204-0.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher bog am Montag zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr vermutlich von der Wartbühlstraße in die Canzstraße ein und streifte dabei einen parkenden VW Golf. Der Verursache setzte danach seine Fahrt fort und hinterließ rund 2000 Euro schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 0.10 Uhr und 14 Uhr ein Mitsubishi gestreift und beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Radfahrer gestürzt

Ein 78 Jahre alter Radfahrer befuhr am Montag gegen 11 Uhr die abschüssige Straße Rank in Richtung der Badstraße. Im Kreuzungsbereich überfuhr er einen Überfahrschutz eines über der Fahrbahn verlegten Kabels. Er kam hierbei zu Fall und zog sich unter anderem mehrere Schürfwunden zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Korb: Katzenjungen fehlen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verschwanden aus einem Gartengrundstück im Finkenweg vier junge Katzen. Die getigerten Katzen verschiedener Farben waren etwa sechs Wochen alt und wurden womöglich von einem Dieb entwendet. Die Katzenmama blieb zurück. Hinweise auf den Verbleib der Tiere nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Polizeiposten beschmiert

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen sprühte ein Unbekannter mit schwarzer Sprühfarbe zwei etwa 3x2 und 2x1,5 Meter große Schriftzüge an zwei Außenwände des Polizeipostens Weinstadt in der Sommestraße. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeiposten unter Telefon 07151/65061 erbeten.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Geringer Sachschaden von rund 1100 Euro entstand bei einem Vorfahrtsunfall am Montagabend. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 20.20 Uhr an der Stop-Stelle in der Nellmersbacher Straße mit seinem Ford in die Winnender Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Porsche-Fahrer, der noch bremste und auszuweichen versuchte.

Schwaikheim: Streit auf Straße

Im wahrsten Sinne in die Haare bekamen sich am Montagabend eine 21-jährige Frau sowie ein 22-jähriger Mann. Eine Zeugin hatte gegen 21.20 Uhr eine Schlägerei gemeldet. Die beiden stritten auf offener Straße in der Fritz-Ebert-Straße, anscheinend wegen Geldschulden. Dabei zog die Frau den Mann auch an den Haaren und beschädigte durch einen Tritt dessen Pkw. Der Mann wiederum versuchte wohl nach Angaben der Frau, diese zu schlagen. Beide müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

