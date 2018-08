Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen ...

Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen - Betrügereien gescheitert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Althütte: Leichtverletzte Fahrradfahrerin kam ins Krankenhaus

Ein 50-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr von der Hörschhofer Straße in die Martin-Luther-Straße einbiegen. Als er sich in den Einmündungsbereich hineintastete bemerkte er eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und hielt an. Die 57-jährige Radfahrerin wollte nun dem in der Einmündung stehenden Pkw ausweichen. Sie stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 17.20 Uhr einen in der Wiesenhalde geparkten VW Golf. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer den Unfall beobachtete und Hinweise auf den Geflüchteten oder sein Fahrzeug geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Verbotswidrig über Zebrastreifen gefahren

Eine 42-jähriger Radfahrerin fuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg der Schaflandstraße. An einem Fußgängerüberweg wollte sie die Fahrbahn queren. Sie fuhr zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge durch und erkannte auf der anderen Fahrspur nicht eine heranfahrende Autofahrerin. Die 18-jährige Autofahrerin wich nach rechts aus und krachte mit ihrem Pkw Audi TT gegen einen Baum. Das Fahrzeug prallte zurück und verletzte noch die Radfahrerin. Die Autofahrerin als auch 47-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Fellbach: Auto ausgewichen

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Donnerstag gegen 15.15 Uhr von der Schorndorfer Straße in die Bühlstraße ab. Ein neben ihm auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Rems-Murr-Center fahrender Pkw zog unvermittelt auf seine Fahrspur, woraufhin der 23-Jährige nach rechts auswich und gegen den Bordstein prallte. An seinem Auto entstand dabei ein Achsbruch. Der Fahrer des dunklen Kombis fuhr weiter. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Auto übersehen

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Er bemerkte zu spät einen vom Bahnhof kommenden Pkw Renault und stieß mit diesem zusammen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wurde auf 5500 Euro beziffert.

Leutenbach: Auto zerkratzt

In der Hauptstraße wurde am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr ein Auto mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hat die Lackierung des Pkw Renault mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise auf den Täter erbittet nun die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940.

Fellbach/Kirchberg an der Murr: Betrugsversuche

Eine ältere Frau aus Kirchberg wäre am Donnerstag fast auf einen Betrüger reingefallen. Sie erhielt am Donnerstagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Bekannten. Dieser gab vor eine Wohnung gekauft zu haben. Weil eine Überweisung schief gelaufen wäre, bräuchte er schnellstmöglich zur Überbrückung Bargeld. Die Geschädigte bot dem Anrufer Schmuck an, der daran starkes Interesse bekundete. Kurze Zeit später meldete sich bei der Geschädigten telefonisch noch ein falscher Polizist. Dieser habe den "Notfall" bestätigt und könne vorbeikommen, da er eben auf Ermittlungen in Kirchberg sei. Das Opfer bemerkte nun aber den Betrugsversuch und brach den Kontakt ab.

Ein weiterer Betrugsversuch spielte sich am Donnerstagnachmittag in Fellbach ab. Dort erhielt ein älteres Ehepaar einen Anruf von ihrer angeblichen Enkelin. Diese habe angeblich ein Auto gewonnen und müsse nun das Auto auslösen. Hierzu benötige sie zwischen 15000 Euro und 20000 Euro. Das Ehepaar ging zur Bank und hoben ihr Erspartes in Höhe von 10000 Euro. Die Betrüger wollten zur Abholung des Geldes nun einen Advokat vorbeischicken. Darauf ließ sich das Ehepaar aber nicht ein, die das Bargeld nur persönlich ihrer Enkelin aushändigen wollten. Bei einem Rückruf bei der echten Enkelin folg der Betrugsversuch auf.

Weinstadt: Polizeibeamter bei Hausstreit angegriffen

Ein 21 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Freitag bei einem Hausstreit einen Polizeibeamten angegriffen.

Die Beamten waren gegen 01:30 Uhr vom Vater über Notruf alarmiert worden, nachdem der Sohn in der Wohnung unter Alkoholeinfluss randalierte. Als er sich in Gegenwart der Polizisten nicht beruhigen lies und Drohungen gegen seine Mutter aussprach, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Als er in Richtung Wohnungstüre lief, versetzte er einem Polizeibeamten mit dem Ellenbogen unvermittelt einen Schlag in den Bauch. Der Beamte blieb, dank der getragenen Schutzausstattung, unverletzt. Anschließend wurde der 21-Jährige überwältigt. Der Aggressor musste auf richterliche Anordnung die Nacht in der Zelle des Polizeireviers Waiblingen verbringen. Neben einer Strafanzeige, erhält er nun auch die Rechnung für die Polizeikosten.

Weinstadt: Radfahrer übersehen

Ein 55 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Eine 61 Jahre alte Pkw-Lenkerin hatte kurz nach 09:00 Uhr mit ihrem Nissan die Grunbacher Straße in Richtung Grunbach befahren, als sie in die Schlossstraße abbiegen wollte. Hierbei hatte sie den bevorrechtigten Radfahrer übersehen, der durch seine Gefahrenbremsung stürzte. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/