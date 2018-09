Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, ...

Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfallflucht und sonstige Unfälle

Aalen - Sulzbach an der Murr: Aufgefahren

Ein 27-jähriger Opel-Fahrer erkannte am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Märchenstraße zu spät, dass ein vor ihm fahrender 37-jähriger Ford-Lenker seine Geschwindigkeit verlangsamte und fuhr. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Aspach: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Jahnstraße in die Heilbronner Straße schwenkte der Sattelauflieger eines 37-Jährigen Lkw-Fahrers aus. Dadurch streifte er am Dienstag gegen 13.40 Uhr einen auf einem Grundstück parkenden VW, wobei rund 2700 Euro Sachschaden entstanden.

Backnang: Unfallflucht geklärt

Aufgrund eines Hinweises konnte eine Unfallflucht am Dienstagmittag rasch geklärt werden. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges wendete gegen 13 Uhr im Einmündungsbereich Wanne/Beim Erlenwäldchen und streifte dabei einen parkenden Mercedes. Dieser wurde so stark beschädigt, dass man von einem Totalschaden ausgehen muss. Der Lkw-Fahrer verursachte insgesamt rund 6000 Euro Schaden und hatte sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt.

Remshalden: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 12:30 und 13:00 Uhr an der nEinmündung von der Rathausstraße in den Oberen Wasen Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Einmündung von der Rathausstraße in den Oberen Wasen ein Verkehrszeichen samt Warnbake auf der dortigen Verkehrsinsel. Das Verkehrsschild wurde abgeknickt und aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizei Remshalden bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher unter Telefon 07151 72463.

Remshalden: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 19:30 Uhr wollte ein 33 Jahre alter Audi-Lenker von der Brückenstraße nach links in die Stuttgarter Straße fahren. Dabei übersah er eine 559-Jährige Frau, die mit ihrem Opel auf der vorfahrtsberechtigten Stuttgarter Straße unterwegs war. . Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 8.500 Euro.

Winnenden: Parkplatzrempler

Kurz nach 14:00 Uhr am Dienstag übersah eine 46 Jahre alte Ford-Fahrerin beim Ausparken aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Brückenstraße den VW einer 32-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Schorndorf: LKW fährt auf Mauer auf

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr unterlief einem 30 Jahre alten LKW-Lenker ein Fahrfehler im Konrad-Haußmann-Weg. Dabei fuhr der Mann mit seinem Daimler-Truck gegen eine dortige Hauswand. Aus der Hauswand brachen einzelne Stücke heraus. Auch ein dortiges Firmenschild wurde abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Fellbach: Motorrad umgeworfen

Unbekannte haben ei in der Theodor-Heuss-Straße geparktes Motorrad der Marke Kawasaki zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 1:40 Uhr umgeworfen und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Die Polizei Fellbach nimmt Hinweise zu den Tatverdächtigen unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Kernen im Remstal: Auf geparkten LKW aufgefahren

Ein18-jährige Renault-Lenker fuhr am Dienstag gegen 23:30 Uhr in der Straße Auf der Höhe, laut eigenen Angaben aufgrund von Ablenkung durch das Multimedia-Display des Fahrzeuges, auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford-Lkw auf. Dieser wurde in Folge des Aufpralls auf den davor geparkten LKW der Marke VW aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-114 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/