Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Schwerer Unfall auf B29

Rems-Murr-Kreis: Schwerer Unfall auf B29

Rems-Murr-Kreis - Weinstadt-Beutelsbach: Fahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 39-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen auf der B29 zu. Der Mann war gegen 3.30 Uhr mit seinem Kia in Richtung Aalen unterwegs, als er im Baustellenbereich auf Höhe Beutelsbach aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß er gegen am Fahrbahnrand gelagerte Wasserrohre aus Beton und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Kia Sportage kam dabei im Bereich der Mittelschutzplanken auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer halfen dem Mann aus dem Fahrzeug, anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Kräfte der Straßenmeisterei Weinstadt wurden zur Straßensperrung sowie Aufräumarbeiten der verstreuten Betonteile hinzugerufen. Vertreter des Technischen Hilfswerks leuchteten die Unfallstelle aus. Die beiden Fahrspuren Richtung Aalen waren bis 6.15 Uhr voll gesperrt. Die linke Fahrspur in Richtung Waiblingen ebenso.

