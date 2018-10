Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Schwerer Unfall Leutenbach

Rems-Murr-Kreis: Schwerer Unfall Leutenbach

Aalen - Leutenbach: Frontalzusammenstoß zwischen Betonmischer und Opel

Am Mittwoch, gegen 16:22 Uhr, befuhr eine 25-jährige Opelfahrerin die Landesstraße 1127 vom Weiler Kreisel in Richtung Leutenbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links auf den Gegenfahrstreifen. Ein entgegenkommender 47-jähriger Betonmischerfahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber frontal mit der Opelfahrerin. Die 25-jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Betonmischerfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme sowie für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt. Am Betonmischer und am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro. Die Feuerwehr Leutenbach war mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswägen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber. Die Straßenmeisterei Backnang übernahm die Sperrung der Landesstraße.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/