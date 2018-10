Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Schwerverletzter bei ...

Rems-Murr-Kreis: Schwerverletzter bei Unfall auf L1115, hydraulischer Meißel im Wert von 30.000 Euro entwendet, Parkplatzrempler und Diebstähle

Aalen - Alfdorf: Thuya-Bäume entwendet

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 7:15 entwendeten Unbekannte aus einer Gärtnerei an der Hauptstraße sechs Thuya-Bäume im Wert von insgesamt 210 Euro.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Welzheim unter Telefon 07182 92810 entgegen.

Winterbach: Roller entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr einen in der Finkengasse abgestellten schwarzen Vespa-Roller, Typ SSL.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0 entgegen.

Winnenden: Parkplatzrempler

Am Montag gegen 9:30 Uhr übersah ein 30-jähriger Opel-Lenker beim Rangieren einen PKW der Marke VW eines 39-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Weinstadt: Auffahrunfall

Am Montag gegen 7:30 Uhr war eine 35-jährige Opel-Fahrerin auf der Schorndorfer Straße in Fahrtrichtung B29 nach Stuttgart. An dem Kreisverkehr in Beutelsbach fuhr die Frau einem vorausfahrenden Daimler einer 43-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Weinstadt: Zwei Tonnen schwerer Hydraulikmeißel entwendet

Zwischen Donnerstag und Montag, 8:00 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige von einer Baustelle in der Birkelstraße einen rund 1-2 Tonnen schweren hydraulischen Meißel. Aufgrund des Gewichts wird davon ausgegangen, dass die Täter Fahrzeuge für den Diebstahl verwendeten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 30.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Weinstadt unter Telefon 07151 65061 entgegen.

Aspach: LKW vs. PKW

Am Montag gegen 15:15 kam es auf der L1115 auf Höhe Großaspach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der 44-jährige Trucker-Fahrer wollte mit seinem Mercedes-LKW aus der Heilbronner Straße auf die L1115 auffahren. Dabei übersah er einen 31-jährigen Ford-Lenker hier in Richtung Backnang unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In Folge des Zusammenstoßes wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Mit Stand 16:20 Uhr dauert die Unfallaufnahme noch an. Die L1115 ist dafür aktuell vollständig gesperrt .

