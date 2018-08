Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Speiseeis heiß ...

Rems-Murr-Kreis: Speiseeis heiß begehrt, Diebstahl von Weinflaschen und Barrique-Fass, Unfall und Auto zerkratzt

Aalen - Waiblingen: Einbrecher ganz heiß auf Schlumpfeis

Die heißen Tage dürften allmählich vorbei sein. Das hält allerdings nicht jeden davon ab, für eine Erfrischung eine Straftat zu begehen. Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr und Freitag, 5:30 Uhr Zutritt zu einer Bäckerei in der Straße Alter Postplatz verschafft. Hier hatten es die Eindringlinge offenbar auf das Speiseeis abgesehen. Neben den Sorten Erdbeere, Stracciatella und Schokolade, waren die eiskalten Einbrecher offenbar ganz heiß auf Schlumpfeis. Wertgegenstände und Bargeld wurden offenbar nicht entwendet. Die Polizei Waiblingen nimmt Hinweise zu den Tätern unter Telefon 07151 950-422 entgegen.

Winnenden: Barrique-Fass und Weinflaschen entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr und Freitagmorgen, 9:00 Uhr von einem Verkaufsstand in der Marktstraße ein zu einem Tisch umfunktioniertes Barrique-Fass entwendet. Im Zusammenhang zu dieser Tat steht möglicherweise auch der Einbruch in einen Verkaufsstand in der Marktstraße zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr und Freitag, 8:45 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich hier auf unbekannte Art Zugang zu dem Stand und entwendeten mehrere Flaschen Wein und Kisten mit Leergut. Bei dem Einbruch verursachten die Täter zudem an dem Verkaufsstand einen Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Waiblingen: Bei Abbiegen Auto übersehen

Gegen 9:15 Uhr am Freitag befuhr ein 21 Jahre alter Fahrer eines Opel Agila den Tulpenweg und wollte hier nach links in den Enzianweg abbiegen. Auf Höhe der Straße Sommerhalde übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Corsa eines 77-Jährigen. Dieser war auf der Straße Sommerhalde in Fahrtrichtung Enzianweg unterwegs. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Fellbach: Auto zerkratzt

In der zurückliegenden Woche haben Unbekannte einen in der Albert-Schweitzer-Straße geparkten Audi A6 mutwillig beschädigt. Am Wagen wurde die Lackierung sämtlicher Karosserieteile erheblich zerkratzt. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf ca. 5000 Euro. Wer Hinweise auf die Vandalen geben kann, solle sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

