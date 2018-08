Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis - Stand 08:30 Uhr: Mann ...

Rems-Murr-Kreis - Stand 08:30 Uhr: Mann auf Fahrbahn geschubst, Unfallflucht, 10 Pkw beschädigt

Aalen - Mann auf Fahrbahn geschubst Backnang Der Polizei Backnang wurde am Samstag ein Vorfall gemeldet, der sich um 12.00 Uhr, in der Winnender Straße zwischen den Einkaufsmärkten Toom und Kaufland ereignet hatte. Ein Pkw-Lenker beobachtet, wie ein bislang unbekannter Mann mit seinem Pkw in der Ausfahrt des Toom-Parkplatzes stand. Plötzlich stieg dieser Mann aus und ging auf einen älteren Mann zu, der vor dessen Pkw vorbei lief, los. Der Autofahrer schubste den älteren Mann, so dass dieser auf die Straße fiel. Anschließend fuhr er mit seinem Pkw davon. Weder der Autofahrer noch der ältere Mann meldeten sich bislang bei der Polizei. Der Autofahrer war ca. 180cm groß, 40 - 50 Jahre alt und hatte eine Glatze. Er trug ein hellgraues T-Shirt und eine hellblaue Jeans. Der ältere Mann war 60 - 70 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte weiße Haare. Er trug ein kurzes blau-kariertes Hemd und blaue Jeans. Die Polizei bittet die Beteiligten des Vorfalls sich unter Tel 07191/909-0 zu melden.

Unfallflucht Backnang Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte Vermutlich beim Ausparken am Freitag, zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr, einen Seat Ibiza, der in der Südstraße vor dem Gebäude 101 geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Backnang bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07191/909-0 zu melden.

Unbekannter Beschädigt 10 Pkw Fellbach Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 10 Pkw beschädigt, die in der Hölderlinstraße abgestellt waren. Der Täter hatte auf der Beifahrerseite die Türen an den Fahrzeugen zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich unter Tel. 0711/5772-0 zu melden.

