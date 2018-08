Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis - Stand 10.00 Uhr: 2 ...

Rems-Murr-Kreis - Stand 10.00 Uhr: 2 Unfälle und ein Dachstuhlbrand

Aalen - Unfallflucht Fellbach Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen VW Transporter, der in der Bahnhofstraße vor Gebäude 115 angestellt war. Dabei wurde fast die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt und der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich unter Tel. 0711/5772-0 zu melden.

Pkw gestreift Winnenden Am Samstag, gegen 12.54 Uhr, kam es auf der Anschlussstelle Winnenden-West, der B14, zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Renault-Lenker befuhr den Beschleunigungsstreifen in Richtung Backnang. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden Mercedes. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Dachstuhlbrand Siegelberg-Jux Am frühen Sonntag, gegen 05.35 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Wohngebäude, am Dorfplatz in Jux mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 8 Fahrzeugen und 43 Mann im Einsatz war, konnte den Brand im Dachgeschoß erfolgreich bekämpfen. Die fünf Bewohner des Gebäudes konnten selbstständig ins Freie gelangen. Sie blieben unverletzt, so dass die bereitstehenden Rettungskräfte, die mit 4 Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz waren, nicht benötigt wurden. Die Ursache des Brandes ist bislang noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Backnang hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird bislang auf 150000 Euro geschätzt. Derzeit ist das Gebäude nicht bewohnbar. Die Betroffenen kamen bei Bekannten und Verwandten unter.

