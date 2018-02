Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Stand 11.00 Uhr

Rems-Murr-Kreis: Stand 11.00 Uhr

Aalen - Berglen: Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 05.25 Uhr kollidiert vermutlich beim rückwärtigen Rangieren der Unfallverursacher mit dem ordnungsgemäß, in der Begonienstraße am Fahrbahnrand geparkten Pkw Daimler-Benz, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195-6940, entgegen.

