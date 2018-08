Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Stand: 11:00 Uhr

Rems-Murr-Kreis: Stand: 11:00 Uhr

Aalen - Schwaikheim: Abbiegenden Pkw übersehen - 1 leicht verletztes Kind

Am Freitag, 24.08.2018, um 19.08 Uhr befuhr eine 26-jährige Opel-Fahrerin die Hauptstraße in Schwaikheim in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße. Zur gleichen Zeit wollte eine 41-jährige Toyota-Fahrerin auf Höhe eines Restaurants nach links auf einen Parkplatz einfahren. Es kam zur Kollision, wodurch ein 7-jähriges Kind im Toyota leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht - Schaden 25.000 Euro

Am Freitag, 24.08.2018, um 22.27 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf der linken Fahrspur. Kurz nach dem Grafenbergtunnel zog ein bislang unbekannter, schwarzer Pkw, der auf der rechten Fahrspur auf gleicher Höhe unterwegs war, schlagartig nach links rüber. Hierbei näherte er sich bis auf ca. 10 cm an den Mercedes heran, berührte ihn aber nicht. Aus Reflex lenkte der Mercedes-Fahrer nach links an die Mittelleitplanke und streifte auf einer Länge von 21 Metern an dieser entlang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der unbekannte, schwarze Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/2040, sucht Zeugen des Vorfalles.

Auenwald: Papiercontainer angezündet

Am Freitag, 24.08.2018, um 22.29 Uhr brannte ein Papiercontainer beim Schloß Ebersberg, den die Feuerwehr Auenwald mit 3 Fahrzeugen und 18 Mann löschen konnte. Der Container wurde jedoch total zerstört. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor, daher bittet das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/9090 um sachdienliche Zeugenangaben.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/