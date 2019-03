Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

Aalen - Waiblingen: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 70-jährige VW-Golf Fahrerin verursachte am Freitagmittag, den 01.03.2019, gegen15:15 Uhr einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Donauschwabenstraße und Rinnenäckerstraße in Waiblingen. Zuvor fuhr sie zu weit in die Kreuzung ein. Als sie dies bemerkte, setzte sie nochmals zurück, übersah dabei die mittlerweile direkt hinter ihr wartende 40-jährige Peugeot-Lenkerin und fuhr beim Zurücksetzen auf diese auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Auenwald-Mittelbrüden: Auffahrunfall mit Verletzten

Eine 61-jährige Peugeot-Lenkerin verursachte am Freitagmittag, den 01.03.2019, gegen13:00 Uhr einen Verkehrsunfall in Mittelbrüden auf der Unterbrüdener Straße, kurz nach der Ausfahrt des Nettomarkts, indem sie auf einen 26-jähreigen VW-Passat-Fahrer auffuhr. Dieser bog zuvor aus dem Parkplatz des Nettomarkts in Richtung Unterbrüden ein. Infolge des Aufpralls gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Dabei wurden die Unfallverursacherin schwer und der VW-Lenker leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 12.000 Euro.

Weinstadt: Abkommen von der Fahrbahn

Bei regennasser Fahrbahn kam ein 18-jähriger BMW am Freitag, den 01.03. 2019, gegen 15:30 Uhr auf der K 1864 in Weinstadt infolge von starkem Beschleunigen nach einer Spitzkehre rechts von der Straße ab. Dadurch rutschte der BMW auf ein abfallendes Wiesengrundstück hinab. Es entstand ein Flurschaden sowie ein Sachschaden an dem Unfallfahrzeug in Höhe von etwa 1.500 Euro.

