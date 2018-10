Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Stand 13.30 Uhr

Rems-Murr-Kreis: Stand 13.30 Uhr

Aalen - Fellbach: Fehler beim Vorbeifahren

Der 19-jährige BMW-Fahrer hielt am So., 07.10.2018, um 00.40 Uhr, auf der Linksabbiegespur der rot zeigen Ampelanlage in der Stuttgarter Straße / Höhenstraße. Beim Umschalten auf Grün bemerkte er dann, dass aufgrund eines technischen Defekts der BMW nicht anfuhr. Währenddessen stellte sich eine 48-jährige Daimler-Benz Fahrerin hinter den BMW. Als diese bemerkte, dass der BMW nicht losfuhr, fuhr die 48-jährige kurz zurück um rechts an dem BMW vorbeifahren zu können. In diesem Moment fuhr der 19-jährige los, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/