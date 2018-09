Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis/ Stand:20.09.2018, ...

Rems-Murr-Kreis/ Stand:20.09.2018, 21:12 Uhr/ Verkehrsunfall mit Personenschaden in Murrhardt

Aalen - Eine 79 Pkw-Lenkerin, wurde am Donnerstag den 20.09.2018 gegen 16:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Murrhardt leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem Audi 80 zunächst einen stark abschüssigen Feldweg talwärts. Anschließend verlor sie alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw fuhr etwa 200 m weiter den Feldweg hinunter und überquerte hierbei einen weiteren Feldweg. Aufgrund des unebenen Geländes schanzte das Fahrzeug eine leichte Böschung hinauf, durchbrach hierbei im Flug ein Gebüsch. Der PKW fuhr anschließend eine stark abschüssige Wiese hinab und kam nach weiteren 100 m im Wald an einem Steilstück durch mehreren Bäumen zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrzeuglenkerin wurde nur leichte verletzt. Sie kam mit RTW zur Untersuchung ins KH Winnenden.

