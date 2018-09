Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis/Stand: 29.09.2018, ...

Rems-Murr-Kreis/Stand: 29.09.2018, 14:45 Uhr/1 Diebstahl,3 Unfälle, 1 Unfall mit Zeugenaufruf, 1 Alkoholfahrt

Aalen - Backnang - Diebstahl

Am Freitag gegen 15:25 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Industriestraße in Backnang ein 79 Jahre alter Mann durch einen unbekannten jüngeren Mann angesprochen und um einen Euro angebettelt. Als der 79jährige dem Täter einen Euro aus dem Geldbeutel holte, muss der Täter auf bislang unbekannte Weise mehrere Scheine aus der Geldbörse entwendet haben. Der Diebstahl fiel dem Mann erst nach geraumer Zeit auf.

Murrhardt - Unfall mit Sattelzug

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 30 Jahre alter Lenker einer MAN Sattelzugmaschine die 1119 von Vorderwestermurr nach Murrhardt. In einer Haarnadelkurve schwenkte der Auflieger des Sattelzuges zur Fahrbahnmitte hin aus und stieß dort mit dem Opel Antara einer entgegenkommenden 59 Jahre alten Frau zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Waiblingen - Besoffen gefahren

Am Freitag gegen 22:15 Uhr wurde ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Toyota kontrolliert, da er viel zu schnell in der Eisentalstraße in Waiblingen unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte dann festgestellt werden, dass er deutlich betrunken war. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine empfindliche Geldstrafe.

Welzheim - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Samstag gegen 11:00 Uhr befuhr eine 79 Jahre alte Lenkerin mit ihrem Mercedes in Welzheim die Schorndorfer Straße in Richtung Breitenfürst. An der Einmündung mit der Schorndorfer Straße übersah sie einen Motorradfahrer. Sie stieß mit dem 24 Jahre alten Fahrer einer Yamaha, welcher Vorfahrt hatte zusammen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Waiblingen - Mit Fahrradfahrer kollidiert

Am Samstag gegen 08:25 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann in Waiblingen die Hegnacher Höhe am rechten Fahrbahnrand. Als er eine 43 Jahre alte Fußgängerin überholen wollte lief diese unvermittelt in Richtung der anderen Straßenseite und direkt vor das Rad des 48jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden Beide verletzt, die Fußgängerin schwer. Sie musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik verbracht werden. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Weissach im Tal - Betonmischer umgekippt /Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Lenker eines Betonmischers in Weissach im Tal die K1908. Im Verlauf einer Linkskurve kommt der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Bordstein von der Fahrbahn ab. Als er seinen voll beladenen Betonmischer wieder zurück auf die Fahrbahn lenken will kippt dieser auf die rechte Fahrzeugseite um und kommt mitten auf der Straße zum Liegen. Der Fahrer des Betonmischers wird hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung mehrere Stunden gesperrt werden. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07904/9426-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen PvD Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/