Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Streit zwischen ...

Rems-Murr-Kreis: Streit zwischen Familien eskaliert, Einbrüche, Farbschmiererei und Unfälle

Aalen - Murrhardt: Streit zwischen zwei Familien löst Polizeieinsatz aus

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Familien, die womöglich verschwägert sind, eskalierte am Mittwoch gegen 15:30 Uhr in der Straße Am Herrschaftsbuckel zu einer handfesten Auseinandersetzung. Mehrere Streifenwage fuhren an, um die rund 10 Streithähne zu trennen. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Beim Abbiegen PKW übersehen

In den frühen Morgenstunden kurz vor 6:30 Uhr am Donnerstag war ein 33-jähriger Renault-Fahrer auf der Hauptstraße aus Richtung Remser Straße unterwegs. Ein 25 Jahre alter Nissan-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug von der Schulstraße nach links in die Remser Straße abbiegen. Dabei übersah er den Renault und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

Fellbach: Versuchter Diebstahl im Autohaus

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden eines Autohändlers in der Waiblinger Straße. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizei Fellbach unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach: Geländer beim Rangieren beschädigt

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 11:00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren ein Geländer an einer Tiefgarage in der Blumenstraße beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Fellbach unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Schorndorf: Unbekannter dringt in Rathaus ein

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Donnerstag, 6:00 Uhr hatte sich ein Unbekannter Zugang zum Künkelin-Rathaus in der Urbanstraße verschafft. Dort öffnete der Eindringling mittels Werkzeug einen Gebührenautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bereits am Mittwoch wurde der Parkscheinautomaten im benachbarten Parkdeck aufgebrochen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich Künkelin-Rathaus erbittet die Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0.

Urbach: Parkplatzrempler mit Unfallflucht

Auf einem Supermarktparkplatz am Marktplatz parkte eine 59-Jährige ihren PKW der Marke KIA. Neben ihr auf dem Parkplatz parkte ein hellblauer PKW, der möglicherweise von der Marke Fiat war. Dessen Fahrer war ein 60-70 Jahre alter, 155cm großer Mann mit kurzem, grauem, aber vollem Haar. Der Mann trug eine blaue Jacke. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem PKW fest. Der Fiat war jedoch nicht mehr dort geparkt. Der Schaden an dem Kia kann mit rund 250 Euro beziffert werden.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter Telefon 07181 204-0 zu melden.

Winnenden: Graffiti auf Sporthalle Am Donnerstag wurde auf der Rückseite der Sporthalle Stöckachschule ein großflächiges Graffiti bemerkt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zum Verursacher ist bislang nichts bekannt.

Das Polizeirevier Winnenden bittet Hinweise unter der Telefonnummer 07195 694 0 mitzuteilen. Winnenden: Unfallflucht auf Parkplatz Am Donnerstag stellte die BMW-Fahrerin für den Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:50 Uhr ihren schwarzen BMW 3C auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Wiesenstraße ab. Nach Ihrem Einkauf bemerkte sie an der hinteren Türe auf der Beifahrerseite frische Kratzer.

Das Polizeirevier Winnenden bittet Hinweise zum möglichen Verursacher unter der Telefonnummer 07195 694 0 mitzuteilen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-114 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/