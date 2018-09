Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Strommast bricht ab ...

Rems-Murr-Kreis: Strommast bricht ab und fängt Feuer, Scheibe eingeworfen, Einbruch und Unfall

Aalen - Winnenden: Fensterscheibe eingeworfen

Ein unbekannter Täter warf zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 6:00 Uhr eine Fensterscheibe an einem Gebäude einer Schule in der Kelterstraße ein. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Winnenden: Einbruch in Gärtnerei

In der Schwaikheimer Straße hat sich zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 7:000 Uhr ein Unbekannter Zugang zu einer Gärtnerei verschafft. Ob der Eindringling Wertgegenstände oder Bargeld entwendete ist derzeit unklar. Er verursachte jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Eine 34-jährige Skoda-Fahrerin wollte am Montag gegen 7:45 Uhr von der Scheffelstraße nach links in die Waiblinger Straße einfahren. Dabei übersah sie einen Audi eines 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Auenwald: Strommast fängt Feuer

Ein an einem Feldweg Richtung Ebersberg stehender hölzerner Strommast brach vermutlich aufgrund Verwitterung am Montagmorgen gegen 9:00 Uhr am First ab. Eine der drei Starkstromleitungen entzündete dabei den Masten. Durch die Betreibergesellschaft wurde der Strom abgestellt, so dass die Freiwillige Feuerwehr Auenwald, welche mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, den Masten am Schaft absägen und löschen konnte. In der Folge musste die Stromversorgung für den Ortsteil Däfern über mehrere Stunden abgestellt werden.

