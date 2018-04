Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis - Tödlicher Unfall auf ...

Rems-Murr-Kreis - Tödlicher Unfall auf der B29 bei Plüderhausen

Aalen - Plüderhausen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 29

Am Samstagabend gegen 17:45 Uhr befuhr ein 67 Jahre alter Lenker mit seinem BMW die B29 von Stuttgart her kommend in Richtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Plüderhausen kam er aufgrund Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte dort mit hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume und überschlug sich im Anschluss. Bei der Kollision wurde der 71 Jahre alte Beifahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Auch die weiteren 3 Mitfahrer im Alter von 29 bis 66 Jahren, sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Zur Versorgung war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und Bergung in Fahrtrichtung Aalen für über 3 Stunden komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall war die Feuerwehr Plüderhausen zur Bergung im Einsatz. Es entstand am Fahrzeug Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

