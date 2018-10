Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Unfall auf ...

Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Unfall auf der B29

Schorndorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B29 an der Anschlussstelle Schorndorf-West ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann von einem Pkw erfasst und getötet worden. Der Lenker eines VW Polo hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Panne und stand mit seinem Fahrzeug am Ende des Beschleunigungsstreifens in Richtung Stuttgart. Der Fahrer hatte sein Pannenfahrzeug verlassen. Ein Fahrer eines Daimler-Benz befuhr kurz vor 06:00 Uhr den Beschleunigungsstreifen und fuhr zeitlich versetzt von hinten auf den stehenden VW auf. Hierbei wurde der Fahrer des Pannenfahrzeugs von dem Daimler erfasst und getötet.

Die B29 ist in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es hat sich ein Rückstau im Berufsverkehr gebildet. Ein Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wird von Kürze frei gegeben.

