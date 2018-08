Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Tote Fische im Bach - ...

Rems-Murr-Kreis: Tote Fische im Bach - Freilaufende Zwergziegen - Diesel gestohlen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Murrhardt: Tote Fische im Trauzenbach

Am Montagnachmittag wurden im Trauzenbach tote Fische festgestellt. Der Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, als auch das Umweltamt des Landratsamtes verschafften sich vor Ort ein Bild. Dort wurden ungefähr 60 tote Forellen und einige wenige Mühlgroppen vorgefunden. Bei den Ursachenermittlungen wurde im Bach Fäkaliengeruch und Toilettenpapier wahrgenommen. Es wird nun geprüft ob möglicherweise eine Fehleinleitung häuslicher Abwässer für die Verunreinigung verantwortlich ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Fellbach: Falsch überholt - Zeugen gesucht

Ein 36-jähriger Fahrer eines Pkw Lexus befuhr am Montag um 11.40 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Tainer Straße. Von einer Polizeistreife wurde er dabei beobachtet, wie er auf Höhe des Skater Parks trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Auto überholte. Ein unbekannter entgegengekommener Autofahrer hupte noch und wich zur Vermeidung einer Kollision nach rechts aus. Zur Klärung des Vorfalls sollte sich nun der gefährdete Autofahrer bei der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 melden.

Waiblingen: Freilaufende Zwergziegen

Der Polizei in Hohenacker wurde am Dienstagmorgen von zwei freilaufenden Zwergziegen berichtet. Die Tiere konnten von einer Polizeistreife im Bereich des Schäriswegs in Richtung Söhrenberg gesichtet werden. Laut Zeugenberichten hielten sich die Tiere, die offenbar keine Ohrmarken haben, bereits seit einigen Tage in dem dortigen Bereich auf. Sie sind sehr scheu und konnten bislang nicht gefasst werden. Eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr besteht derzeit nicht. Jedoch sollte sich der unbekannte Besitzer der beiden weißen Zwergziegen dringend bei der Polizei unter Tel. 07151/950422 melden, um eine solche vorzubeugen.

Fellbach: Falsch abgebogen

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 9.50 Uhr die Höhenstraße und wollte verbotenerweise nach links in die Erich-Herion-Straße abbiegen. An dieser Einmündung stieß er mit einem kreuzenden Audi-Fahrer zusammen, der in der Höhenstraße in Richtung Schmiden unterwegs gewesen war. Der 58-jährige Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht. Beide total beschädigte Autos wurden abgeschleppt.

Schorndorf: Diesel abgezapft

Auf der Mülldeponie in der Göppinger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag aus einer dort geparkten Maschine 200 Liter Diesel abgezapft. Zum Abtransport des Sprits wurde mutmaßlich ein Auto benutzt. Die Ermittlungen zum Vorfall, bei dem von einem Sachschaden in Höhe von über 260 Euro auszugehen ist, dauern an.

