Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Überladener Lastzug ...

Rems-Murr-Kreis: Überladener Lastzug verlor beim Abbiegen Stammholz - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: - Sulzbach an der Murr: Holzladung verloren

Ein 23-jähriger Fahrer eines Lastzugs befuhr am Montag gegen 12.30 Uhr die L 1066 von Spiegelberg in Richtung Murrhardt. Beim Abbiegen auf die B 14 war er zu schnell, sodass der mitgeführte Anhänger zu kippen drohte. Dabei verlor er einen Teil seiner Ladung. Das Stammholz landete letztlich auf einem angrenzenden Parkplatz. Personen oder Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da vermutlich der Zug überladen war, musste das Fahrzeug auf die Waage. Das Ergebnis hierzu liegt jedoch noch nicht vor. Während der Unfallaufnahme bzw. beim Verladen des Stammholzes kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Weissach im Tal: Fahrzeug beschädigt

Ein Pkw Alfa Lancia wurde am Samstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Welzheimer Straße beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer hat den Wagen vermutlich bei einem Parkversuch geschrammt. Der geflüchtete Verursacher hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise zum Geschehen wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

