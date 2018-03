Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen - Fellbach: Radfahrerin fährt auf und stürzt

Eine 70-jährige Fahrradfahrerin erkannte am Freitag, gegen 15:11 Uhr, in der Wirtembergstraße zu spät, dass ein vor ihr fahrender 25-jähriger Skodafahrer in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte und fuhr auf. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Welzheim: 77-jährige bei Unfall tödlich verletzt

Am Freitag, gegen 22:09 Uhr, kam es im Ebniseeweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 77-jährige tödlich verletzt wurde. Die Frau wurde von einem 80-jährigen nach Hause gebracht. An der Wohnanschrift parkte er rückwärts in der Einfahrt und ließ sie ausseigen. Anschließend fuhr er wieder vorwärts aus der Einfahrt auf die Straße, wendete in einer gegenüberliegenden Einfahrt und sah die 77-jährige auf der Straße liegen. Wie es zu dem Unfall kam konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen: Unachtsam eingefahren

Ein 53-jähriger Volvofahrer fuhr am Freitag, gegen 14:15 Uhr, von einem Parkplatz auf die Neue Rommelshauser Straße ein und übersah eine 35-jährige Fordfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro entstand.

