Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Eine 47-jährige Volvo-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 8 Uhr die Erwin-Bahnmüller-Straße und beabsichtigte nach links auf die Waiblinger Straße einzubiegen. Dabei stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer zusammen. Der Volvo wurde bei dem Zusammenstoß abgewiesen sodass er noch auf einen verkehrsbedingt stehenden Skoda prallte. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Waiblingen: Unklarer Unfallhergang

Die Polizei Waiblingen bittet zur Klärung eines Unfallhergangs um Zeugenhinweise. Am Donnerstag gegen 12.10 Uhr befuhren ein 79-jähriger Volvo-Fahrer und ein Lkw-Fahrer nebeneinander die Alte Bundesstraße. Vor dem Einfahren in die Jesisstraße kam es zu einer seitlichen Kollision, bei der am Pkw erheblicher Sachschaden entstand. Weil unklar ist, wer von den beiden die Fahrspurmarkierungen überfahren hat, sollten sich nun mögliche Unfallzeugen bei der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

Weinstadt: Auto geschrammt

6000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstagmorgen ein 62-jähriger Mitsubishi-Fahrer. Er wollte gegen 9 Uhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Schorndorfer Straße einbiegen. Dabei stieß er mit einem vorbeifahrenden Mercedes zusammen.

Sulzbach an der Murr: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ein 41-jähriger Fahrer eines Kranfahrzeugs war am Donnerstagmittag unachtsam und verursachte infolge dessen einen Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer befuhr die L 1066 in Richtung Murrhardt, als er in der Ortsdurchfahrt von Bartenbach zu spät die verkehrsbedingt haltende Autos erkannte. Er wollte zur Vermeidung eines Auffahrunfalls nach links ausweichen und schrammte dabei einen entgegengekommenen Sattelzug seitlich. Von dort Abgewiesen krachte er auf das Heck eines stehenden Mitsubishis, dessen Fahrer dort wegen eines vorausfahrenden Linksabbiegers halten musste. Beim Aufprall wurde der Mitsubishi noch auf den Pkw des Linksabbiegers aufgeschoben. Der 48-jährige Mitsubishi-Fahrer wurde beim Aufprall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand bei der Karambolage ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

