Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Waiblingen - Weinstadt: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen ein 21 Jahre alter Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Biker war um 08:15 Uhr von der Strümpfelbacher Straße nach links in die Beutelsbacher Straße abgebogen und einen vorausfahrenden Daimler-Benz eines 66-Jährigen gestreift, der nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der Motorradfahrer, der keine Schutzkleidung getragen hatte, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf circa 5.000 Euro beziffert.

Waiblingen: Gegen Brückenwand geprallt

Ein 21 Jahre alter Pkw-Lenker befuhr am Donnerstag um 07:10 Uhr mit seinem Hyundai die Überleitung von der B 14 zur B 29 in Richtung Aalen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Brückenwand. Der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro beziffert.

Waiblingen, B29: Sicherheitsleitung nach Schwerlastkontrolle

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr wurde durch eine Polizeistreife ein rumänischer Lkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass mit dem Lkw mindestens acht unzulässigen innerdeutschen Güterbeförderungen durchgeführt wurden. Außerdem wurde durch die Streife ein Mangel an den Bremsschreiben der Vorderachse festgestellt. Das Bundesamt für Güterverkehr ordnete daraufhin bei dem 29 Jahre alten Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10.900 Euro an.

Aspach: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag gegen 07:00 Uhr hielt ein 69 Jahre alter Lkw-Fahrer verkehrsbedingt auf der Heilbronner Straße, an der Einmündung zur Landestraße 1115 an. Eine hinter ihm fahrende 20 Jahre alte Fiat-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden Höhe von etwa 1.500 Euro.

Weissach im Tal: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen VW Polo bog am Donnerstag, um 07:15 Uhr von der Goethestraße nach rechts in Richtung Ortsmitte Unterweissach ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 17 Jahre alten Fahrradfahrerin. Um den Zusammenstoß zu verhindern, wich die 17-Jährige nach rechts aus, kam in der Wiese neben der Straße zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07191/909-0 bei der Polizei Backnang zu melden

Kernen im Remstal: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag gegen 05:45 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter VW Golf-Fahrer die Mozartstraße und missachtete an der Kreuzung zur Wagnerstraße die Vorfahrt einer 33 Jahre alten Motorrad-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei wurde die 33-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Ein unbekannter Lkw-Lenker befuhr die Auberlenstraße und bog nach links in die Bahnhofstraße ab, hierbei scherte sein Auflieger aus und streifte den am Straßenrand abgestellte Mitsubishi eines 63-Jährigen. Daraufhin verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter 0711 57720) bei der Polizei in Fellbach zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag gegen 07:40 Uhr befuhr ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Merowingerstraße und bog nach links in die Blumenstraße. Den von rechts kommenden Mercedes eines 32-Jährigen übersah er hierbei und stieß mit diesem zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Zwischen Mittwoch 17:40 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Schorndorfer Straße einen geparkten Kia. Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07181/204-0 bei der Polizei in Schorndorf zu melden.

