Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Backnang: Unfall im Kreisverkehr

11500 Euro ist die Schadenbilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 7 Uhr ereignete. Ein 36-jähriger Fahrer eines Leichtautos der Marke Aixam befuhr vom Ungeheuerhof kommend die Weissacher Straße und wollte in den dortigen Kreisverkehr einbiegen. Er stieß dabei mit einem Pkw Ford zusammen, dessen 38-jähriger Fahrer den Kreisverkehr befuhr. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Fellbach: Von Sonne geblendet

Zwei Autofahrer fuhren am Donnerstag gegen 10 Uhr bei Rot von der Höhenstraße in den Kreuzungsbereich zur Gotthilf-Bayh-Straße ein. Beide erkannten wohl wegen der tiefstehenden Sonne nicht die rote Ampel. Erst als der dortige Blitzer auslöste, bremste der vorausfahrende 47-jährige Ford-Fahrer ab. Der 57-jährige nachfolgende Autofahrer konnte nicht mehr halten und krachte auf das Heck des Fords. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

