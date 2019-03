Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle und ...

Rems-Murr-Kreis: Unfälle und beschädigte Autos

Aalen - Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr befuhr eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin den Berliner Ring in Richtung Sulzbacher Straße auf der Linksabbiegerspur. Da sie sich auf dem falschen Fahrstreifen eingeordnet hatte, wollte sie nach rechts wechseln. Dabei touchierte sie den rechts neben ihr befindlichen Pkw einer 19-jährigen Autofahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Waiblinger Straße beschädigte am Freitag der Fahrer eines schwarzen Mercedes zwischen 11:30 und 11:45 Uhr einen anderen Mercedes, der dort geparkt war, beim Ausparken. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 zu melden.

Spiegelberg: Schwerer Motorradunfall

Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Kradlenker die L1066 von Spiegelberg kommend in Richtung Neulautern. Kurz nach dem Weiler Eisenlautern überholte er einen Lkw, wobei er zwei entgegenkommende Motorradfahrer übersehen hatte. Der Unfallverursacher kollidierte während des Überholvorgangs frontal mit einer 43-jährigen entgegenkommenden Motorradfahrerin. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt. Der Rettungsdient war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber zugeführt. An den beiden Motorrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

Waiblingen: Fahrzeuge beschädigt

Am Freitagnachmittag zwischen 12:30 und 15:00 Uhr wurden in der Goethestraße insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt, indem sie mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen unter Tel.: 07151 950-0 erbeten.

