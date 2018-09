Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle und anderes

Rems-Murr-Kreis: Unfälle und anderes

Waiblingen - Berglen: Zeugen gesucht

Der Fahrer eines blauen Mercedes-Benz hat am Donnerstagvormittag durch ein starkes Bremsmanöver beinahe einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei Winnenden sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Ein 22 Jahre alter VW-Lenker hatte gegen 10:00 Uhr die Umgehungsstraße von Winnenden in Richtung Berglen befahren. Auf Höhe der Einmündung Birkmannsweiler bremste ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer, ohne ersichtlichen Grund, stark ab. Der VW-Lenker musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Als er den langsam fahrenden Mercedes überholen wollte, verhinderte dies der Mercedes-Fahrer in dem er ebenfalls nach links lenkte. Als er VW-Lenker im Kreisverkehr zurück nach Winnenden fuhr, wurde er dem Mann verfolgt. Erst als der 22-Jährige beim Polizeirevier anhielt, fuhr der Unbekannte weiter. Die Ermittlungen zu dem Mercedes-Fahrer dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0 zu melden.

Schorndorf: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Unfall erlitten. Der junge Mann hatte kurz nach 17:00 Uhr die Heinkelstraße befahren, als ein entgegenkommender 23 Jahre alter Fiat-Lenker in eine Einfahrt abbiegen wollte. Hierbei hatte der Fiat-Lenker offensichtlich die Entfernung des Leichtkraftrads unterschätzt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Biker stürzte und das Leichtkraftrad rutschte gegen einen Smart, welcher in der besagten Einfahrt stand. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro beziffert.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 8 Uhr war eine 49-jährige Renault-Fahrerin auf der Straße Etzwiesenberg unterwegs. An der Einmündung zur Etzwisenstraße wollte sie nach rechts abbiegen und übersah sie den auf der Etzwiesenstraße fahrenden Mercedes eines 46-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Korb: PKW zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 7:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand einen in der Lange Straße geparkten PW Dacia. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei Waiblingen nimmt Hinweise zum Täter unter Telefon 07151 950 422 entgegen.

Fellbach: Fahrfehler führt zu Unfall

Ein 79-jähriger Hyundai-Lenker wollte am Donnerstag gegen 7:20 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße am rechten Fahrbahnrand einparken. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr er auf den vor ihm parkenden PKW der Marke Opel auf und schob diesen um etwa 2 Meter nach vorne auf eine steinerne Rabatte. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Fellbach: Radfahrer stoßen zusammen

Ein 61-jähriger Radfahrer war mit seinem Fahrrad am Donnerstag gegen 10:15 Uhr auf einem Verbindungsweg zur Sudentenstraße unterwegs und wollte hier nach links abbiegen. Dabei übersah er eine hier auf einem Radweg fahrende 38 Jahre alte Radfahrerin. Beide Radler konnten den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem anschließenden Sturz wurden beide leicht verletzt. Die 38-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Backnang: Farbschmierereien an Schulgebäuden

An mehreren Stellen auf dem Schulgelände in Heininger Weg haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 6:00 Uhr Farbschmierereien in schwarzer und roter Farbe angebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht klar. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361 580-108 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/