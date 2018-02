Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Einbruch

Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Einbruch

Aalen - Sulzbach: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Am Samstag, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 1066 von Sulzbach in Richtung Bartenbach. Auf einer Geraden kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links und stieß mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Fordfahrer zusammen. Hierbei verletzte sich der der 62-jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Leutenbach: Auto überschlagen

Eine 73-jährige Mitsubishifahrerin befuhr am Samstag, gegen 10:27 Uhr, den landwirtschaftlichen Weg der parallel zur Auffahrt der Bundesstraße 14 Richtung Backnang verläuft und kam in die Wiese ab. Sie geriet ins Schleudern, fuhr die Böschung zur Auffahrt hinab und überschlug sich hierbei. Der Mitsubishi blieb anschließend auf der Fahrbahn der Auffahrt stehen. Die 73-jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Fahrerin wurde Alkoholeinfluss festgestellt, so dass sie ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

In den Spätabendstunden des Samstages brachen ungebetene Gäste in ein Haus in der Aldinger Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Stockwerke des Hauses nach Verwertbaren. Erbeutet wurde neben Bargeld und Schmuck auch ein Pedelec im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

