Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfall auf ...

Rems-Murr-Kreis: Unfall auf Bundesstraße - Audi RS4 entwendet

Rems-Murr-Kreis: - Aspach: Auto im Wert von ca. 30.000 Euro entwendet

Auf dem Betriebsgelände eines Autohandels in der Boschstraße wurde am Sonntagabend zwischen 22 und 24 Uhr ein Auto entwendet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Audi RS4 älteren Baujahrs. Ob an dem schwarzen und nicht zugelassenen Auto falsche Kennzeichen angebracht wurden, ist nicht bekannt. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Hinweise. Insbesondere von Bedeutung ist, ob in der Boschstraße am Sonntagabend im Bereich des Autohauses entsprechende Beobachtungen gemacht wurden oder weitere verdächtige Autos aufgefallen sind? Möglicherweise fiel der gestohlene Audi in Tatnacht auch in sonstiger Weise auf? Die eingehenden Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

Waiblingen: Unfall beim Einfahren auf Bundesstraße

Kurz vor 7 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen an der Anschlussstelle Waiblingen Mitte ein Unfall, der letztlich im Berufsverkehr einen Rückstau bis Leutenbach verursachte. Eine 30-jährige Opel-Fahrerin wollte auf die B 14 in Richtung Stuttgart auffahren. Weil der Durchgangsverkehr sehr gedrängt war, konnte sie nicht in einem Zug auf die Bundesstraße einbiegen und musste auf dem Beschleunigungsstreifen hinter einem Sattelzug zunächst anhalten. Als sie eine Lücke erkannte, bog sie nach links auf die Bundesstraße ein. Hierbei kam sie mit ihrer Fahrzeugfront zu weit links und streifte auf dem linken Fahrstreifen einen vorbeifahrenden Fiat. Die 46-jährige Autofahrerin wurde nach links abgewiesen sodass letztlich beide Unfallfahrzeuge nach links in die Leitplanken krachten. Das Auto der 30-Jährigen kam auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unfallbeschädigt zum Stehen. Während ein nachfolgender Autofahrer dem Hindernis auf der Straße noch rechtzeitig ausweichen konnte, erkannte wohl eine nachfolgende 27-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die Gefahrenlage zu spät und krachte auf das Heck des Opels. Einem weiteren nachfolgenden Mercedes-Fahrer widerfuhr das Gleiche. Er konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte auf den Smart. Bei dem Unfall wurde sowohl der Mercedes-Fahrer als auch die 27-Jährige Smart-Lenkerin zumindest vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei der unfallbeteiligten Autos, an denen Sachschäden in Höhe von ca. 25000 Euro zu verzeichnen sind, wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr großteils einspurgig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Trotzdem staute sich der Verkehr bis Leutenbach zurück. Der Stau konnte erst wieder abfließen, nachdem die Unfallstelle gegen 8.30 Uhr geräumt war.

