Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfall und Nachtrag ...

Rems-Murr-Kreis: Unfall und Nachtrag zum Gebäudebrand

Aalen - Schorndorf - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 23:20 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit ihrem PKW auf der Schlichtener Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung der Burgstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-jährigen Autofahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die 33-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.

Kirchberg/Murr - Frühmesshof: Weitere Informationen zu dem Gebäudebrand

Bei dem Gebäudebrand am Samstag gegen 03:45 Uhr entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 EUR. Der Mann, der zunächst zum Polizeirevier zur Überprüfung verbracht wurde, wurde zwischenzeitlich wieder entlassen. Ob gegen den Mann ein konkreter Tatverdacht besteht, müssen zunächst die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Die zehn Personen aus dem ebenfalls durch das Feuer beeinträchtigten Nachbargebäude konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die notwendige Strom- und Wasserversorgung des Gebäudes konnte wieder hergestellt werden. Eine Schadstoffmessung in dem Gebäude durch die Feuerwehr ergab, dass für die Bewohner keine Gefahr besteht.

