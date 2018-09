Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht in Fellbach

Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht in Fellbach

Aalen - Fellbach - Unbekannter fährt Ampelmast um

Am Samstag um 07:42 Uhr wurde ein Ampelmast an der Einmündung der Höhenstraße in die Stuttgarter Straße durch einen bislang unbekannten PKW komplett umgefahren. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der PKW auf der Stuttgarter Straße von Stuttgart kommend in Richtung Fellbach. Nach dem Unfall entfernte sich der PKW über die Höhenstraße. An der Unfallstelle blieb die Ampel und ein weiteres Verkehrszeichen auf der Fahrbahn liegen. Die Schadenshöhe beläuft sich dabei auf etwa 5.000 EUR. Ein weiterer PKW fuhr über das Verkehrszeichen. Hierbei entstand an dem Auto ein Schaden von ca. 1.000 EUR. Von dem Unfallflüchtigen ist bekannt, dass es sich um einen BMW handelte. Personen, die Hinweise zu dem mutmasslich stark beschädigten BMW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711-57720 in Verbindung zu setzen.

