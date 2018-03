Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht mit ...

Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht mit Zeugenaufruf - Verkehrsunfälle - Mountainbike gestohlen

Rems-Murr-Kreis - Waiblingen - Dreiste Unfallflucht am frühen Morgen

Am frühen Mittwochmorgen beobachtete ein Zeuge, wie eine ältere Frau einen Unfall verursachte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Um 7:00 Uhr befuhr die Unbekannte mit einem roten Kleinwagen die Stuttgarter Straße in Richtung Jesistraße. Dabei touchierte sie einen ordnungsgemäß geparkten grünen Seat Ibiza. Die Frau fuhr nach der Kollision noch ca. 100 Meter weiter, hielt ihr Fahrzeug an und ging zur Unfallstelle zurück. Dort sammelte sie die Teile auf, welche Sie beim Unfall verloren hatte, stieg wieder in ihren Wagen und fuhr davon. An dem geparkten Seat entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro. Laut der Zeugenaussage war die Frau mit einer roten Jacke, einem weißen Schal und einer schwarzen Hose bekleidet. Sie war zwischen 60-70 Jahre alt und hatte kurze, grau-braune Haare.

In diesem Zusammenhang wird auch ein Zeuge gesucht, der zum fraglichen Zeitpunkt mit seinem Fahrrad unterwegs war und dabei einen neongelben Helm, sowie neongelbe Handschuhe trug. Der Zeuge soll die Frau beim Zusammensammeln der Fahrzeugteile gesehen haben.

Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-422 zu wenden.

Althütte - Mit Kleinwagen gegen LKW-Anhänger gefahren

Am Mittwochmorgen um 7:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Citroen-Fahrer die Oststraße, als er in Folge von Unachtsamkeit gegen einen geparkten LKW-Anhänger fuhr. Der Citroen C1 des Unfallverursachers war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 7.000 Euro.

Fellbach - LKW gegen Kleinwagen

Zu einer Kollision zwischen einem LKW der Marke Scania und einem Toyota Corola kam es am Mittwochmorgen um 10:47 Uhr auf der Stuttgarter Straße. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Stuttgart Der 34-jährige Trucker war mit seinem Gefährt auf der mittleren Fahrspur unterwegs. Die 77 Jahre alte Toyota-Lenkerin befuhr den rechten Fahrstreifen. Kurz hinter dem Stadttunnel touchierte der LKW den Toyota seitlich beim Überholen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Fellbach - Beim Spurwechsel Fahrzeug übersehen

Am Mittwochmorgen kam es um 8:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schorndorfer Straße in Fahrtrichtung Waiblingen. Eine 28 Jahre alte VW Polo-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Wagen kurz vor dem Polo unvermittelt vom rechten Abbiegestreifen in Richtung Stadtmitte auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei den Polo übersah. Die beiden Autos kollidierten, wodurch ein Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro entstand.

Fellbach - Unfall beim Einfädeln auf B14

Beim Auffahren auf die B14 kam es am Mittwochmorgen, um 8:35 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Fellbach-Süd zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer befand sich mit seinem Wagen auf dem Beschleunigungsstreifen und wollte durch einen Fahrspurwechsel nach links auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen der B14 befindlichen Daimler-Benz eines 38-Jährigen. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Waiblingen - Mountainbike gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 17.03.2018, 11:15 Uhr und Dienstag, 20.03.2018, 16:20 Uhr ein am Bahnhof Waiblingen abgestelltes schwarz-weiß-rotes Mountainbike der Firma Focus Whistler SL im Wert von 1.000 Euro.

Personen, die zum Sachverhalt Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-422.

