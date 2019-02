Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: - Fellbach: Unfallflucht

Eine Autofahrerin parkte in der Eisenbahnstraße am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ihren PKW BMW in der dortigen Kurzparkzone. Während ihrer Abwesenheit stieß ein unbekannter Autofahrer gegen das geparkte Auto und beschädigte dieses. Die Polizei bittet nun zur Ermittlung des geflüchteten Unfallverursachers um Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag, gegen 06:40 Uhr ereignete sich in der Welzheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten BMW und fuhr anschließend davon. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Renault. Die Schadenshöhe am BMW ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

