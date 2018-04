Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, ...

Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, brennende Mülltonnen

Aalen - Welzheim: Vier Verletzte nach Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Aus gesundheitlichen Gründen verlor am Freitag, gegen 17.30 Uhr, ein 68-jähriger Daihatsu-Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der L 1050 von Welzheim in Richtung Breitenfürst unterwegs war. In der Folge kam er mit seinem Fahrzeug in den rechtsseitigen Grünstreifen, überfuhr dort ein Verkehrszeichen, überquerte danach die L1150 bis sein Fahrzeug an einem am Straßenrand liegenden Baumstamm zum Stehen kam. Bei dem Unfall waren noch vier weitere Personen im Fahrzeug. Der 37-jährige Beifahrer blieb unverletzt, während der Fahrzeuglenker und eine im Fond sitzende 33-jährige Frau schwere Verletzungen erlitten. Leicht verletzt wurden ebenfalls die auf der Rückbank sitzenden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Mit mehreren Rettungswagen wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 8000,- Euro.

Backnang: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Eine 18-jährige Ford-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 17.45 Uhr, die L1080 Richtung Backnang. An der Einmündung Heinrich-Hertz-Straße wollte sie nach links abbiegen und wechselte hierzu auf die Linksabbiegerspur. Hierbei übersah sie den bereits auf der Linksabbiegerspur befindlichen Daimler-Benz eines 60-Jährigen. Sie streifte dessen Pkw und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 8.500,- Euro.

Fellbach-Oeffingen: Brennende Mülltonnen

Die Feuerwehr Fellbach musste am Samstag, gegen 01.45 Uhr, zu einem Einsatz in die Adelbergstraße ausrücken. Unbekannte Täter hatten dort zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Beide Mülltonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Darüber hinaus wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts beschädigt. Die Feuerwehr, welche mit 12 Mann und 2 Fahrzeugen vor Ort war, hatte das Feuer schnell gelöscht.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Führungs- und Lagezentrum Telefon: 07151/950-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/