Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen - Gem. Spiegelberg - Auffahrunfall wegen überholendem PKW

Am Samstag gegen 15:10 Uhr fuhren zwei 19-jährige Motorradfahrer hintereinander von Spiegelberg in Richtung Prevorst. Kurz nach dem Ortsausgang Spiegelberg musste der vordere Motorradfahrer wegen eines entgegen kommenden PKW, der gerade einen Radfahrer überholte, stark abbremsen. Dies erkannte der hintere Motorradfahrer zu spät und fuhr auf das vordere Motorrad auf. Der vordere Motorradfahrer stürzte, während der hintere nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde und dort zunächst etwa 50 m weiter fuhr. Bevor er auf die Fahrbahn zurück kam, sprang der Fahrer ab und das Motorrad rutschte noch einige Meter auf der Straße entlang. Die beiden 19-Jährigen erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens dürfte bei etwa 4.000 EUR liegen.

Waiblingen - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 23:15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Düsseldorfer Straße, vom Kreisverkehr Ruhrstraße kommend in Richtung Burger King. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 18-Jähriger von einer Grundstücksausfahrt in die Düsseldorfer Straße ein und übersah dabei den PKW des 21-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR entstand.

