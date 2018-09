Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen - Winterbach: Pkw übersieht Radfahrer

Ein 52-jähriger Renault-Lenker befuhr am Samstag, gegen 13.40 Uhr, die L 1140 von Winterbach kommend und wollte auf die B29 in Richtung Stuttgart einbiegen. Vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung und der dadurch beeinträchtigten Sicht übersah er beim Abbiegen den entgegenkommenden, bevorrechtigten 59-Jährigen, welcher mit seinem Fahrrad auf der L 1140 in Richtung Winterbach unterwegs war. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw stürzte und gegen dessen Frontscheibe prallte. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und der Pkw-Lenker erlitt einen leichten Schock. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Kernen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Samstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Renault-Lenker die L 1199 und überholte vor einer leichten Linkskurve unterhalb des Stettener Sattels einen Radfahrer. Der entgegenkommende 21-jährige Motorradlenker bemerkte, dass der Überholende auf seinen Fahrstreifen kam und bremste seine Yamaha bis zum Stillstand ab. Er konnte sich jedoch nicht mit der Maschine auf den Beinen halten und kam zu Fall. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw und Kraftrad war es nicht gekommen. Wie weit der Renault-Lenker über die mittige Fahrstreifenbegrenzung hinaus gekommen war, konnte durch die Beteiligten nicht eingeschätzt werden. Der Motorradfahrer wurde beim Sturz nicht verletzt, allerdings entstand an dem Motorrad ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Der männliche, ca. 50 bis 60 Jahre alte Fahrradfahrer, welcher durch den Renault-Lenker überholt worden war, setzte seine Fahrt fort, könnte jedoch eventuell weitere Angaben zum Überholvorgang machen. Das Polizeirevier Fellbach bittet Unfallzeugen, insbesondere den oben beschriebenen Fahrradfahrer, sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

Waiblingen: Pkw fährt gegen Baum - Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte

Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW-Golf den Gemeindeverbindungsweg zwischen Waiblingen-Neustadt und Erbachhof. Dort kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Alle vier Insassen mussten von der Feuerwehr Waiblingen, die mit 25 Mann und 5 Fahrzeugen vor Ort war, aus dem Pkw befreit werden. Der Fahrzeuglenker und ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer und der vierte Insasse im Alter von 17 und 16 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Kliniken verbracht. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeuglenker alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Bei dem Unfall war ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro entstanden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/