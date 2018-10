Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, ...

Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung an Pkw

Aalen - Schorndorf: Pkw alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - Abschleppfahrzeug rollt gegen Leitplanke

Dienstagabend, gegen 17.50 Uhr, befuhr 29-Jähriger mit seinem Toyota die B29 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlusstelle Urbach kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wobei sechs Elemente derselben beschädigt wurden. An dem Pkw entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von 8000,- Euro. Für den nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde ein Abschleppdienst angefordert. Der 23-Lenker des Abschlepp-Lkw wollte sich vor Ort einen Überblick über das zu bergende Fahrzeug machen und stieg aus. Da er das Abschleppfahrzeug nicht ausreichend gegen ein Weiterrollen sicherte, rollte der Lkw rückwärts über die linke Fahrspur und stieß gegen die Mittelleitplanke. Hierbei entstand weiterer Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro.

Schwaikheim: Fehler beim Abbiegen

Ein 55-jähriger VW-Lenker befuhr am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, die K 1850 in Richtung Schwaikheim und wollte nach links in die Auffahrt zur B14 in Richtung Stuttgart einfahren. Hierbei übersah er den auf der K 1850 entgegenkommenden Ford Transit eines 37-Jährigen. Bein dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro.

Weinstadt-Endersbach: Zwei Pkw beschädigt

Dienstagabend, zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr, wurden zwei in der Birkelstraße geparkte Pkw, ein Honda und ein VW, jeweils am linken Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 800,- Euro. Das Polizeirevier Waiblingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151/950-422.

Backnang: Unfall beim Abbiegen - drei Leichtverletzte

Ein 25-jähriger war am Dienstag, gegen 22.45 Uhr, mit seinem Audi auf der Weissacher Straße in Fahrtrichtung Backnang unterwegs und wollte nach links in die Heinrich-Hertz-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den auf der Weissacher Straße entgegenkommenden VW-Lupo einer 18-Jährigen und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuglenker sowie die 18-jährige Beifahrerin im Lupo erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird mit 11.000,- Euro beziffert.

