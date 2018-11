Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, ...

Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Pkw-Aufbruch, Bahnunfall

Aalen - Kirchberg an der Murr: Auffahrunfall

Am Samstag, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 59 Jahre alter Audi-Lenker die L 1124, die Ortsdurchfahrt des Frühmeßhofs in Richtung Marbach am Neckar. Als der vor ihm fahrende 41jährige Lenker eines Fiat Punto verkehrsbedingt wegen eines auf die Straße springenden Hundes abbremste, erkannte er dies zu spät und prallte in das Heck des Fiats. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird mit ca. 7.000 Euro beziffert.

Fellbach: Geparktes Auto gestreift und abgehauen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag, in der Zeit zwischen 00:00 und 13:30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Straßenrand der Eberhardtstraße, Höhe Pestalozzistraße, geparkten 1er BMW. Obwohl an diesem ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Straße "Am Burren" in die Dr.-Hockertz-Straße, missachtete am Samstag, gegen 12:12 Uhr, ein 32 Jahre alter Fiat-Lenker die Vorfahrt einer 86jährigen Renault-Fahrerin, welcher ihrerseits in die Straße "Am Burren" abbog. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.400 Euro.

Urbach: Frau von Zug erfasst und tödlich verletzt

Am Samstag, gegen 17:14 Uhr, wurde eine 41 Jahre alte Frau kurz vor Urbach von einem in Richtung Aalen fahrenden Zug erfasst und tödlich. Zuvor hatte der Lok-Führer noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der KDD der Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Zur Ausleuchtung der Unglücksstelle war die Feuerwehr Urbach mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.

Urbach: Vorfahrt nicht beachtet

Die 56 Jahre alte Lenkerin eines Mitsubishi Colt befuhr am Samstag, gegen 12:38 Uhr, die Schurwaldstraße in Richtung Ortsmitte von Urbach. Hierbei missachtete sie an der Einmündung der Karpfstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden 27jährigen Lenkers eines Renault Clio und stieß mit diesem zusammen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Schorndorf: Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

Ein 34 Jahre alter Lenker eines VW Caddy befuhr am Samstag, um 13:00 Uhr, die Gmünder Straße in stadtauswärtiger Richtung. Infolge Unachtsamkeit erkannte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 45jährige Lenkerin eines BMW, welche nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf den BMW auf, wodurch die Fahrerin leicht Verletzungen erlitt. Der Schaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Schwaikheim: Peugeot aufgebrochen

Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag, in der Zeit zwischen 17:00 und 10:12 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter an einem in der Schillerstraße, in der Nähe des Sportplatzes geparkten Peugeot 407 eine Scheibe auf der Fahrerseite ein und entwendete aus dem Fahrzeug Bargeld, diverse Papiere und eine EC-Karte. Der Wert des Diebesgute sowie der angerichtete Schaden können noch nicht beziffert werden.

Remshalden: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, in der Zeit zwischen 09:45 und 12:00 Uhr, bei einem noch nicht bekannten Fahrvorgang einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Gasthofes in der Reinhold-Meier-Straße geparkten Opel Astra. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 7151/9500, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

