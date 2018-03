Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und ...

Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Einbruch

Rems-Murr-Kreis - Welzheim-Breitenfürst: Unfall beim Wenden

Beim Versuch auf der Landesstraße zu wenden ist am Freitagvormittag ein 59 Jahre alter Toyota-Fahrer mit einem entgegenkommenden BMW eines 45-Jährigen zusammengestoßen. Der Toyota-Fahrer hatte gegen 08:40 Uhr die L 1150 in Richtung Welzheim befahren, als er auf Höhe Gewerbegebiet Reizenwiesen wenden wollte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf circa 15.000 Euro beziffert.

Winnenden: Täter ließ sich in Gebäude einsperren

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag aus dem Gebäude der Volkshochschule in der Mühltorstraße mehrere Laptops und Tablets im Wert von circa 1.500 Euro entwendet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der Täter bereits am Donnerstagabend im Gebäude versteckt und nach Ende der letzten Veranstaltung einschließen lassen. In der Nacht brach er dann sieben Türen zu verschiedenen Räumen auf und nahm die Geräte an sich, eher er das Gebäude verließ. An den Türen war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

Schorndorf: Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Errenteria Platz hat sich Freitagmorgen ein 69 Jahre alter Fahrer Mofa-Rollers schwere Verletzungen zugezogen. Eine 26 Jahre alte Ford-Lenkerin war von der Waiblinger Straße kommend in den Kreisverkehr an der Mittleren Brücke eingefahren und hatte hierbei den Rollerfahrer übersehen. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert.

Fellbach -Kappelbergtunnel nach Auffahrunfälle kurzzeitig gesperrt

Im morgendlichen Berufsverkehr ereigneten sich am Freitag auf der B14 im Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart gleich zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Beteiligten.

Um 7:25 Uhr musste ein 41 Jahre alter VW Passat-Lenker sein Fahrzeug aufgrund von Rückstau bis zum Stillstand stark abbremsen. Dies hatte zur Folge, dass ein dahinter fahrender 39-jähriger Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Passat auffuhr. Hinter dem Audi befand sich eine 55-jährige Smart-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug. Diese schaffte es noch rechtzeitig vor dem Audi zu bremsen. Eine dahinter fahrende 35 Jahre alte Daimler-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Smart nicht mehr verhindern. Die Schadensbilanz beläuft sich auf 12.000 Euro.

Vier Minuten nach dem ersten Unfall, ereignete sich um 7:29 Uhr ein zweiter Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 31-jährige VW Golf-Lenkerin musste aufgrund des Rückstaus ihr Fahrzeug stark abbremsen. Eine 26 Jahre alte VW Polo-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem Wagen auf das Heck des Golfs. Eine 20-Jährige konnte mit ihrem Porsche Panamera ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Polo. Die Golf-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Unfallbeteiligten fuhren nach Eintreffen der Polizei zügig aus dem Kappelbergtunnel, so dass die Sperrung innerhalb weniger Minuten wieder aufgehoben werden konnte. Die Unfallaufnahme erfolgte dann außerhalb des Tunnels.

Kernen im Remstal - Hilfsbereiter Passant fährt gegen Auto und entfernt sich von der Unfallstelle

Am Freitagvormittag kam es zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Audi-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz am Schloßberg geparkt. Als sie wieder wegfahren wollte, hatte sie an der abschüssigen Stelle Probleme rückwärts auszuparken und bat gegen 9:20 Uhr einen Passanten um Hilfe. Dessen Fahrkünste waren jedoch auch begrenzt und so fuhr gegen einen geparkten BMW. Der unbekannte Passant wartete zwar noch eine gewisse Zeit mit der älteren Dame an der Unfallstelle, entfernte sich dann jedoch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Schaden an dem BMW fiel mit wenigen hundert Euro zum Glück gering aus.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170cm groß, südländisches Aussehen, ca. 50 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung und führte eine Umhängetasche mit sich.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711 5772-0.

Fellbach - Arbeitsunfall auf Baustelle

In Schmiden ereignete sich am Freitagmorgen auf einer Baustelle in der Salierstraße Arbeitsunfall. Ein 57 Jahre alter Kranführer verlud gegen 10:45 Uhr Aluminium -Schalenelemente auf einen Sattelauflieger, als die Bauelemente ins Rutschen gerieten und herunterfielen. Ein 24-jähriger Arbeiter, der sich auf der Ladefläche befand, wurde von einem der Elemente getroffen und verletzt. Er wurde vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Weiter waren die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, sowie die Polizei im Einsatz.

Fellbach - Vorfahrt missachtet

Beim Linksabbiegen von der Pfarrer-Sturm-Straße in die Stuttgarter Straße übersah eine 74 Jahre alter Fiat-Fahrerin am Freitagmorgen, 11:00 Uhr einen auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Seat Ibiza eines 59-Jährigen . Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

