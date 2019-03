Polizeipräsidium Aalen / Rems- Murr-Kreis: Verkehrsunfall und ...

Rems- Murr-Kreis: Verkehrsunfall und Dachstuhlbrand

Aalen - Sulzbach/Murr - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 11:00 Uhr kam es in der Haller Straße in Sulzbach an der Murr, zu einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Fahrer eines Daimler übersah beim Abbiegen in die Umgehungsstraße, einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Renault-Fahrer. Durch die Kollision geriet der Renault ins Schleudern und prallte gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro.

Leutenbach - Dachstuhlbrand

Am Sonntag gegen 09:50 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße zu einem Brand. Bewohner aus dem Nachbarhaus sahen das Feuer und unternahmen erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zur Brandzeit nicht zuhause. Die anderen fünf Hausbewohner konnten alle unverletzt das Haus verlassen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Winnenden und Leutenbach hatte sich das Feuer bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 150.000 Euro. Bürgermeister Kiesl kam vor Ort und leitete erste Maßnahmen für die Bewohner ein, die nun vorläufig anderweitig untergebracht werden müssen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, kommt ein technischer Defekt an einem Durchlauferhitzer als Brandursache in Betracht.

