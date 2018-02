Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Verteilerkästen ...

Rems-Murr-Kreis: Verteilerkästen demoliert - Glätteunfälle

Rems-Murr-Kreis: - Backnang: Verkehrsinsel beschädigt

Ein 51-jähriger Ford-Lenker befuhr am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Oberbrüdener Straße in Steinbach auf der schneeglatten Straße in Schleudern. Der Wagen kam vom Straßenverlauf ab und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich nun auf ca. 1500 Euro.

Backnang: Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte Fahrzeuginsassen und 4500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 18 Uhr in Waldrems ereignete. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr von Leutenbach kommend die B14 und konnte auf der schneebedeckten Straße nicht mehr stoppen, als der Verkehr vor ihm abbremste.

Weinstadt: Auf Straßenglätte gerutscht

Eine 33-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 15.30 Uhr die L1201 von der Landhauskreuzung kommend in Fahrtrichtung Strümpfelbach. Kurz vor dem Ortseingang Strümpfelbach in einer leichten Rechtskurve verlor sie bei winterglatten Straßenverhältnissen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte in der Kurve geradeaus und stieß mit einem entgegengekommenen BMW zusammen. Der 53-jährige BMW-Fahrer hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber letztlich den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Auf 4000 Euro wurde der Sachschaden beziffert.

Winterbach: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde in der Talstraße ein geparkter Lkw unfallbeschädigt vorgefunden. Am Wochenende hatte ein Unbekannter den Lkw am linken vorderen Fahrzeugeck beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet nun die Polizei in Schornndorf unter Tel. 07181/2040.

Schorndorf: Zwei beschädigte Verteilerkästen

Am Sonntagvormittag wurden zwei mutwillig zerstörte Verteilerkästen festgestellt. Unbekannte haben einen Kasten der Deutschen Telekom am Hasenmüllerweg zwischen Haubersbronn und Schornbach aus der Bodenverankerung gerissen und umgeworfen. Ein weiterer demolierter Verteilerkasten wurde unweit des Schützenhauses in Schornbach festgestellt. Auch dieser Stromverteiler wurde abgerissen und umgeworfen. Die verursachten Sachschäden wurden bislang noch nicht beziffert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344.

Winnenden: Auffahrunfall

Ein 28-jähriger Fahrer eines VW Up befuhr am Sonntag gegen 14.15 Uhr die Friederich-List-Straße. An der Einmündung zur Waiblinger Straße war er unachtsam und fuhr einem stehenden Pkw Seat hinten auf. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Berglen: Gegen Mauer gefahren

Auf der winterlichen Straße verlor am Montagmorgen ein 21-jähriger Ford-Fahrer die Kontrolle. Er befuhr die Lilienstraße in Öschelbronn und geriet in einer Kurve bei Eisglätte ins Rutschen. Der Ford prallte dann frontal gegen eine Mauer. Der junge Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Auto wurde stark beschädigt.

